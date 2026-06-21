La 5ª edizione de “Le Muse Festival 2026” si sposta a Costarainera per inaugurare la rassegna letteraria “Libri d’Estate con Le Muse”. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 25 giugno alle ore 18.00 in Piazza San Giovanni Battista, con la presentazione del libro-inchiesta di Loredana Cornero dedicato all’emigrazione femminile italiana contemporanea. Il festival, che farà tappa anche a Ormea, animerà i prossimi mesi con un ricco calendario di incontri con le autrici, laboratori creativi e appuntamenti musicali.

“Sulle ali del cambiamento”: il nuovo volto dell’emigrazione femminile

Il festival si apre con l’analisi di un fenomeno di grande attualità attraverso il libro di Loredana Cornero, intitolato “Sulle ali del cambiamento. Narrazioni femminili dell’emigrazione italiana contemporanea” (Tao Editrice). L’opera accende i riflettori sull’emigrazione recente delle donne italiane, che oggi costituiscono quasi la metà dei 6 milioni di connazionali residenti all’estero.

La ricerca evidenzia una profonda differenza rispetto al passato:

L’emigrazione del ‘900: Si partiva principalmente per sfuggire alla povertà o per seguire il marito.

Si partiva principalmente per sfuggire alla povertà o per seguire il marito. L’emigrazione degli anni 2000: Le donne emigrano alla ricerca di un’occupazione che rispetti i loro studi, la professionalità e il merito, prediligendo contratti in regola e rifiutando il lavoro in nero.

Il volume unisce un’innovativa sintesi dei dati sull’emigrazione per genere (una rilevazione che in Italia esiste da poco) a dieci interviste raccolte dall’autrice, che raccontano storie, vissuti e percorsi di inserimento in nuove realtà territoriali.

Il profilo dell’autrice: Loredana Cornero

Loredana Cornero vanta una solida e sfaccettata carriera come saggista, regista ed esperta di comunicazione. Nel corso del suo percorso professionale è stata:

Regista televisiva con una lunga esperienza sul campo.

Responsabile dell’Ufficio Studi Rai e curatrice della collana di studi ed analisi sociosemiotiche sulle comunicazioni di massa.

Dirigente presso le Relazioni Internazionali RAI.

Segretaria Generale della Comunità Radiotelevisiva Italofona (associazione di radiotelevisioni che trasmettono in italiano nel mondo).

Caporedattrice del portale RAI utilizzato all’estero per i corsi universitari e post-universitari di italianistica.

Il calendario letterario di “Libri d’Estate”

La rassegna letteraria proseguirà a Costarainera per tutta l’estate con i seguenti appuntamenti:

9 luglio: Sara Maggi presenta “Ho ancora un cuore”.

Sara Maggi presenta “Ho ancora un cuore”. 30 luglio: Valeria Bianchi Mian condurrà un laboratorio di poesia oracolare con l’uso dei tarocchi.

Valeria Bianchi Mian condurrà un laboratorio di poesia oracolare con l’uso dei tarocchi. 12 agosto: Barbara Borsotto interverrà con “Lo stile italiano da Rosa Genoni a Daphn”.

Tutte le interviste nel corso delle serate saranno curate da Daniela Mencarelli Hofmann e Gabriella Benedetti, accompagnate dalle letture di AgataSpalla e Francesca Mareri. Ogni incontro sarà inoltre arricchito da esclusive degustazioni di vini offerte dal sommelier Stefano Semeria.

Musica, sedi del festival e contatti utili

Il cartellone degli eventi a Costarainera culminerà domenica 23 agosto, alle ore 21.00 in piazza Vittorio Emanuele II, con il concerto della giovane e promettente cantautrice Valentina Lattanzi. Oltre alla location costiera, il festival farà tappa anche nel comune di Ormea dal 3 al 18 luglio.

L’intera iniziativa gode del patrocinio e del supporto di: Regione Liguria, Comune di Sanremo, Comune di Costarainera, Comune di Ormea, Coop Liguria, Associazione Farneparte e Sommelier Stefano Semeria.

Per richiedere maggiori informazioni è possibile utilizzare i seguenti riferimenti:

Referente: Daniela Mencarelli Hofmann (presidente de Le Muse Festival al Femminile ODV)

Daniela Mencarelli Hofmann (presidente de Le Muse Festival al Femminile ODV) Email: mencarellihofmann@gmail.com

mencarellihofmann@gmail.com Telefono: 329 7760760

329 7760760 Social: Pagina Facebook e Instagram de “LeMusE Festival al Femminile ODV”