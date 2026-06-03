Pozzolo Formigaro – Nella prima mattina di oggi, mercoledì 3 giugno, un vasto incendio ha interessato un capannone adibito a deposito autotrasporti nella zona industriale.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe scaturito dall’accumulo di rifiuti di pneumatici e residui di sostanze oleose presenti all’interno della struttura.

L’allarme è scattato tempestivamente e sul posto, a partire dalle ore 7.30, sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Novi Ligure, unitamente a tre squadre dei Vigili del Fuoco.

La pattuglia dell’Arma ha provveduto a mettere in sicurezza l’area circostante e a facilitare le operazioni di soccorso.

Al momento non si registrano feriti.

Le fiamme sono in corso di spegnimento da parte del personale tecnico impegnato nelle delicate operazioni volte a evitare la propagazione del rogo verso gli automezzi parcheggiati nelle immediate vicinanze del deposito.