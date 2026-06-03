Casale Monferrato si prepara a rivivere le affascinanti atmosfere del cinema d’altri tempi. Mercoledì 10 giugno, il Mercato Pavia si trasformerà nuovamente in un grande Drive In a cielo aperto per la proiezione gratuita del celebre cult “Ritorno al futuro”.

Dopo il grande successo registrato nella passata edizione, l’Amministrazione della Città di Casale Monferrato, in stretta collaborazione con Vibra, è pronta a rinnovare uno degli appuntamenti più amati e suggestivi dell’estate. Mercoledì 10 giugno 2026, a partire dalle ore 21:30, l’ampia area del Mercato Pavia accoglierà nuovamente il pubblico per la rassegna “Drive In a Casale Monferrato”, offrendo la rara opportunità di vivere un’esperienza cinematografica dal sapore vintage, assistendo alla proiezione comodamente seduti all’interno della propria automobile.

Il film in programma e le modalità di accesso

Per inaugurare la stagione estiva 2026, il maxischermo illuminerà il piazzale con la proiezione del celebre film musicale “Back to the future” (Ritorno al futuro). Un titolo iconico che non mancherà di coinvolgere e divertire il pubblico presente.

La partecipazione all’evento è totalmente gratuita, ma i posti a disposizione sono limitati. Per garantire la migliore organizzazione della serata e gestire in totale sicurezza gli accessi all’area dedicata, è obbligatoria la prenotazione online. È possibile riservare il proprio posto tramite il seguente link: xceed.me/it/casale-monferrato/event/drive-in-ritorno-al-futuro/232665/channel/comune-di-casale-monferrato.

Al fine di agevolare le procedure di ingresso e consentire una corretta e ordinata sistemazione di tutti i veicoli, gli organizzatori consigliano caldamente agli spettatori di presentarsi sul posto con un adeguato anticipo, calcolato in almeno trenta minuti prima dell’inizio previsto per lo spettacolo.

Il bis a fine mese

La serata di mercoledì 10 giugno non sarà un evento isolato, ma rappresenterà il primo di due appuntamenti in cartellone per l’estate. La magia del cinema in auto farà infatti il suo ritorno al Mercato Pavia mercoledì 24 giugno per una nuova, emozionante serata. Il titolo del celebre film che verrà proiettato in quell’occasione sarà annunciato ufficialmente nei prossimi giorni.