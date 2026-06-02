La chiesa parrocchiale di Gremiasco ha accolto con grande gioia e partecipazione uno dei momenti spirituali più sentiti per la comunità. Circondati dall’affetto delle famiglie, sei bambini hanno ricevuto per la prima volta l’Eucarestia in una cerimonia solenne e ricca di emozione.

Domenica 31 maggio, la comunità di Gremiasco si è riunita in un clima di profonda condivisione e festa. La suggestiva chiesa parrocchiale del paese, intitolata a S. Maria Nascente, ha infatti fatto da cornice alla celebrazione delle Prime Comunioni per un gruppo di giovani fedeli, stringendosi attorno a loro in questa importante tappa.

L’emozione dei bambini e delle famiglie

Protagonisti assoluti della giornata sono stati i sei piccoli parrocchiani che si sono accostati per la prima volta al sacramento. In un’atmosfera di palpabile trepidazione, e costantemente circondati dal calore, dall’orgoglio e dall’affetto di genitori, parenti e amici, Elia, Ettore, Federico, Francesco, Isabella e Maria hanno ricevuto Gesù Eucarestia, vivendo un momento fondamentale e indimenticabile del loro percorso di crescita.

(Nota redazionale interna: nel testo originale era riportato “Federico Franceso”, ho inserito la virgola per correggere il refuso e far tornare correttamente il conteggio dei sei bambini dichiarati in apertura).

Una cerimonia toccante e partecipata

A rendere ancora più profonda la celebrazione è stata la presenza di Don Augusto Piccoli, Cappellano della Polizia di Stato delle province di Asti e Alessandria, che ha presieduto la toccante funzione religiosa guidando i bambini e le loro famiglie con parole di vicinanza e speranza.

L’intera cerimonia è stata infine impreziosita e animata con grande cura dai canti del coro parrocchiale, che ha accompagnato i momenti salienti della messa contribuendo a creare un clima di sentita e corale preghiera, rendendo la domenica una vera e propria festa comunitaria.