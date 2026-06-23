La Confraternita della Misericordia e San Giovanni Decollato di Tortona lancia un appello all’intera comunità per tutelare un prezioso luogo di fede, storia e tradizione della città. È stata infatti avviata una raccolta fondi destinata a finanziare il restauro dell’Oratorio di San Rocco, con il preciso obiettivo di coinvolgere attivamente la popolazione nella salvaguardia di questo importante patrimonio religioso e culturale.

Un gesto di amore per le radici del territorio

L’iniziativa, promossa dal Consiglio Direttivo della Confraternita (nota anche come Confraternita di San Rocco), punta a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di preservare i luoghi simbolo dell’identità tortonese. A farsi portavoce del progetto è il Vice Priore, Matteo Sorbara, che sottolinea l’importanza della partecipazione collettiva per la buona riuscita dell’opera.

Il messaggio rivolto alla comunità è chiaro: non conta l’entità della donazione, ma lo spirito con cui viene fatta. Come evidenziato dai promotori della raccolta:

«Ogni contributo, anche il più piccolo, rappresenta un gesto concreto di amore verso la storia e le radici del nostro territorio».

Un patrimonio da consegnare alle future generazioni

Il restauro dell’Oratorio di San Rocco non rappresenta soltanto un intervento di recupero architettonico, ma un vero e proprio ponte tra il passato e il futuro della comunità locale. La Confraternita invita tutti i cittadini a diffondere e sostenere l’iniziativa, per fare in modo che il luogo di culto non venga abbandonato all’usura del tempo.

«Insieme possiamo restituire splendore all’Oratorio di San Rocco», conclude il Consiglio Direttivo, ricordando come questo sforzo congiunto sia fondamentale per «consegnarlo alle future generazioni come testimonianza viva della nostra storia e della nostra fede».