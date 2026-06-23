Due sorelline originarie di Alessandria, di rispettivamente 5 e 9 anni, sono rimaste gravemente ferite in un drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 22 giugno. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 9:30 lungo l’autostrada A21, in direzione sud, all’altezza del comune di Rottofreno, in provincia di Piacenza. A causare il grave bilancio è stato un violento tamponamento a catena che ha visto coinvolti complessivamente tre mezzi pesanti e due automobili.

Le condizioni delle due bambine e i soccorsi

Le conseguenze più gravi dell’impatto sono state riportate proprio dalle due giovanissime alessandrine, per le quali è stato necessario l’immediato intervento dell’elisoccorso. La gravità del quadro clinico ha richiesto il tempestivo trasferimento in due diverse e specializzate strutture ospedaliere:

La bambina più piccola, di 5 anni , è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Bergamo.

, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Bergamo. La sorella maggiore, di 9 anni, è stata invece trasferita presso l’ospedale di Parma.

Entrambe le bambine si trovano attualmente ricoverate nei rispettivi reparti di Rianimazione, dove sono tenute intubate e sotto stretto monitoraggio medico.

Gli altri feriti e le operazioni di messa in sicurezza

Il bilancio del grave tamponamento conta anche altre cinque persone rimaste ferite, fortunatamente in modo meno critico. Tre di loro hanno riportato lesioni di media gravità, mentre le restanti due hanno subito ferite giudicate lievi dai soccorritori. Tutti e cinque sono stati presi in carico dal personale sanitario e trasportati all’ospedale di Piacenza per le cure del caso.

La complessa macchina dei soccorsi ha visto operare sul luogo dell’incidente, oltre alle ambulanze e all’automedica del 118, le squadre dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati. Ad occuparsi dei rilievi di legge e della gestione della viabilità nel difficile tratto autostradale è intervenuta la Polizia Stradale di Alessandria.