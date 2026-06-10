«È stato un onore e un’emozione unica condividere questo momento solenne con illustri personalità come il Ministro della Difesa Guido Crosetto». Con queste parole il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, commenta la sua partecipazione a Palermo, su invito diretto del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, in occasione delle celebrazioni per la Giornata della Marina 2026. La giornata del 10 giugno celebra la Marina Militare in ricordo dell’eroica impresa di Premuda del 10 giugno 1918, quando i MAS 15 e 21 affondarono la corazzata austro-ungarica Szent István.

L’alto onore conferito al Gruppo ANMI di Diano Marina

Il primo cittadino ha accompagnato a Palermo il locale Gruppo dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI), al quale è stato conferito il solenne incarico della consegna della Bandiera di Combattimento alla fregata Spartaco Schergat, simbolo dell’identità, dell’onore e delle tradizioni dell’unità navale.

Il Gruppo di Diano Marina è stato selezionato distinguendosi tra decine di realtà associative in tutta Italia grazie alla sua instancabile opera di valorizzazione sul territorio:

La realizzazione di due Monumenti dedicati ai Caduti del Mare (a Diano Marina e a San Bartolomeo al Mare).

L’allestimento di mostre istituzionali (Mostra Marina Militare, Mostra “Le Signore del mare” dedicata ai Transatlantici Italiani, e la Mostra sul Titanic con numerosi pezzi originali).

L’organizzazione di concerti della Banda Dipartimentale.

I gemellaggi con i Gruppi ANMI di Aosta e Taormina.

La delegazione a Palermo è composta da dodici soci, guidati dal Presidente del Gruppo, Ezio Zambotto, e dal Delegato Regionale per la Liguria, Comandante Pietro Eugenio Pioppo, che hanno consegnato personalmente la Bandiera di Combattimento.

Il commento integrale del Sindaco Cristiano Za Garibaldi

A margine della cerimonia, che ha visto il sindaco ritratto in foto anche al fianco del Ministro della Difesa Guido Crosetto, il primo cittadino ha rilasciato la seguente dichiarazione ufficiale:

“Desidero porgere i miei più sentiti auguri per la Festa della Marina, una ricorrenza che celebra il coraggio e la dedizione dei nostri marinai. Ringrazio di cuore l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) di Diano Marina per l’instancabile lavoro che svolge nel mantenere vive le tradizioni marinare e per averci offerto l’opportunità di partecipare a questa cerimonia così significativa. È stato un onore e un’emozione unica condividere questo momento solenne con illustri personalità come il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulé, il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla e, ovviamente, i rappresentanti dell’ANMI, tra cui l’Ammiraglio di Squadra Pierluigi Rosati, Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale. Questo importante riconoscimento rafforza ulteriormente il legame indissolubile tra Diano Marina e la gloriosa storia della Marina Militare”.