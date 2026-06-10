Il Comune di Diano Marina ha formalizzato l’incarico per mantenere pulita e in perfetto ordine la pista ciclabile cittadina durante l’intera stagione estiva. Il servizio garantirà il decoro e la sicurezza del percorso fino alla fine di settembre.

Attraverso un’apposita determinazione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, l’Amministrazione comunale ha incaricato la ditta specializzata Ecology S.r.l., con sede a Imperia, di occuparsi della cura della pista ciclabile. L’affidamento, che rientra negli atti di indirizzo politico-gestionale dell’Ente, copre il periodo di massima affluenza turistica, dal 1° giugno al 30 settembre 2026.

I dettagli dell’intervento: spazzamento e sicurezza

Il perimetro delle attività richieste dal Comune è stato delineato con precisione per garantire non solo la costante pulizia, ma anche la totale sicurezza dei fruitori del percorso ciclopedonale. Il servizio affidato alla ditta imperiese comprende le operazioni di spazzamento, il mantenimento generale del decoro e le attività affini necessarie a preservare la pista in condizioni ottimali.

Un’attenzione particolare è dedicata alla gestione della vegetazione: come precisato nei documenti tecnici dell’affidamento, per motivi di sicurezza legati alla natura del percorso non verranno effettuate operazioni meccaniche di decespugliamento. L’azienda ha invece garantito l’esecuzione accurata e costante dell’intervento di rimozione manuale delle erbacce lungo i bordi della strada.

L’iter amministrativo, curato dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), l’ingegnere Elena Muscarella, assicurerà così a residenti e turisti un percorso ciclabile curato, sicuro e accogliente per tutta la durata dell’estate.