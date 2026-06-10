Per quasi un intero mese, la città di Acqui Terme si trasformerà in un crocevia internazionale della grande musica. Dal 30 giugno al 26 luglio 2026, la città termale ospiterà infatti l’InterHarmony International Music Festival, un’occasione unica e imperdibile per assistere a concerti e master class di musica classica e da camera.

L’evento richiamerà numerosi musicisti provenienti da più di venti Paesi diversi, che si esibiranno, insegneranno e studieranno immersi nelle bellezze del territorio acquese. I professori di pianoforte e archi dell’IIMF metteranno a disposizione decenni di esperienza offrendo una prospettiva internazionale di altissimo livello, mentre i suoni di fiati, ottoni e percussioni si uniranno per creare armonie musicali uniche.

La struttura del Festival

La manifestazione si svilupperà in due momenti principali:

Sessione I: dal 30 giugno al 12 luglio 2026.

dal 30 giugno al 12 luglio 2026. Sessione II: dal 14 al 26 luglio 2026.

I primi eventi dal vivo prenderanno ufficialmente il via a partire dal 2 luglio.

I primi appuntamenti in cartellone (Sessione I)

Come illustrato nel programma ufficiale della prima sessione (locandina_2.jpg), gli appuntamenti si divideranno tra la Chiesa dell’Addolorata, la Chiesa Santo Spirito e la Sala La Meridiana. Ecco il calendario dei primi eventi svelati:

Mercoledì 5 luglio, ore 21.30 (Chiesa dell’Addolorata): Concerto di Apertura – Concerto di Artisti Internazionali.

Concerto di Apertura – Concerto di Artisti Internazionali. Venerdì 7 luglio, ore 21.30 (Chiesa Santo Spirito): Esibizione di Giovani Artisti Premiati.

Esibizione di Giovani Artisti Premiati. Sabato 8 luglio, ore 21.30 (Chiesa dell’Addolorata): Concerto di Artisti Internazionali.

Concerto di Artisti Internazionali. Domenica 9 luglio, ore 17.30 (Sala La Meridiana): Master Class di Viola a cura di Anna Serova.

Master Class di Viola a cura di Anna Serova. Domenica 9 luglio, ore 21.30 (Chiesa dell’Addolorata): Concerto di Artisti Internazionali.

Concerto di Artisti Internazionali. Lunedì 10 luglio, ore 15.15 (Sala La Meridiana): Master Class di Violino a cura di Andrey Baranov.

Master Class di Violino a cura di Andrey Baranov. Lunedì 10 luglio, ore 15.15 (Chiesa Santo Spirito): Maratona Pianistica.

Maratona Pianistica. Mercoledì 12 luglio, ore 21.30 (Chiesa dell’Addolorata): Concerto di Ospiti Internazionali d’Eccezione. In programma brani di Rachmaninoff e il Quintetto per Doppi Violoncelli di Schubert. Sul palco: Andrey Baranov e Lenora Anop (violino), Anna Serova (viola), Misha Quint e Caitlin Quinn McConnell (violoncello) e Antonio Di Cristofano (pianoforte).

Concerto di Ospiti Internazionali d’Eccezione. In programma brani di Rachmaninoff e il Quintetto per Doppi Violoncelli di Schubert. Sul palco: Andrey Baranov e Lenora Anop (violino), Anna Serova (viola), Misha Quint e Caitlin Quinn McConnell (violoncello) e Antonio Di Cristofano (pianoforte). Giovedì 13 luglio, ore 14.15 (Sala La Meridiana): Master Class di Violino a cura di Boris Kuschnir.

Master Class di Violino a cura di Boris Kuschnir. Giovedì 13 luglio, ore 21.30 (Chiesa Santo Spirito): Concerto di scena d’opera, con musiche di Puccini, Verdi, Monteverdi, Rodgers e Hammerstein.

Concerto di scena d’opera, con musiche di Puccini, Verdi, Monteverdi, Rodgers e Hammerstein. Venerdì 14 luglio, ore 21.30: Nuovo appuntamento musicale a chiusura del programma della locandina.

Informazioni e contatti

Per ulteriori informazioni sull’InterHarmony International Music Festival, l’organizzazione ha messo a disposizione i seguenti recapiti dell’ufficio IAT di Acqui Terme (CAP 15011):

Telefono: +39 0144.322142

+39 0144.322142 E-mail: iat@comune.acquiterme.al.it