Cambio al vertice all’insegna della continuità e dell’unità per la sezione della Lega Salvini Premier di Tortona. Sabato 27 giugno, durante il congresso cittadino presieduto dal Segretario provinciale Lino Pettazzi, il giovane di valore Nicolò Castellini è stato eletto per acclamazione come nuovo Segretario cittadino. Prende il posto del Sindaco Federico Chiodi, giunto al termine dei mandati previsti dallo Statuto, assumendo la guida di un movimento che punta a confermarsi un saldo punto di riferimento politico per il Tortonese e per le valli limitrofe.

Una squadra compatta: il nuovo Consiglio Direttivo

Il passaggio di consegne evidenzia una forte compattezza all’interno della sezione locale, testimoniata dall’acclamazione unanime dell’assemblea. Contestualmente all’elezione di Castellini, i lavori congressuali hanno decretato anche i componenti del nuovo Consiglio Direttivo della Sezione.

La squadra che affiancherà il neo Segretario è composta da:

Riccardo Bosco

Federico Chiodi

Riccardo Deamici

Stefano Raimondi

Anna Sgheiz

Paola Valenti

Le parole di Castellini: “Una sezione aperta e tra la gente”

Assumendo l’incarico, Nicolò Castellini ha voluto esprimere profonda riconoscenza verso i militanti “per la fiducia che hanno voluto accordarmi” e ha ringraziato il Segretario uscente “per il lavoro svolto in questi nove anni alla guida della nostra sezione”.

Guardando al percorso futuro, il nuovo Segretario ha tracciato una rotta chiara: “Il nostro impegno sarà quello di mantenere la Lega come punto di riferimento politico per i cittadini di Tortona e di tutto il territorio di competenza della Sezione, che comprende anche i Comuni dei Colli Tortonesi, della Val Grue, della Val Curone e della Valle Ossona”.

Un obiettivo ambizioso ma supportato da basi solide. Lo si potrà fare, ha spiegato Castellini, “contando su un gruppo consiliare unito e determinato, su una rappresentanza in Giunta attenta e dinamica e su una rete di sindaci e amministratori locali attiva e sempre più ampia, con i quali continueremo a lavorare ogni giorno per dare risposte concrete ai cittadini”. L’intenzione dichiarata è quella di operare come “una sezione aperta, presente tra la gente e capace di ascoltare. È questo il modo migliore per continuare a meritare la fiducia che i cittadini ci hanno accordato in questi anni”.

Il bilancio del Sindaco Chiodi e gli ospiti istituzionali

L’assise congressuale è stata anche il palcoscenico per il bilancio di Federico Chiodi, che passa il testimone dopo un lungo e proficuo mandato. “Lascio la guida della sezione con un sentimento di profonda gratitudine”, ha dichiarato il primo cittadino, ricordando come in nove anni sia stata costruita “una comunità politica forte, radicata sul territorio e capace di ottenere risultati importanti”.

Tra le tappe più significative, Chiodi ha ricordato l’elezione alla Camera dei Deputati di Rossana Boldi nel 2018, lo straordinario 45% raggiunto in città alle elezioni europee del 2019 e il solido 18% ottenuto alle ultime elezioni amministrative del 2024, “conseguito in un momento in cui il consenso nazionale del partito era decisamente più basso”. Dati che dimostrano come il legame con la cittadinanza superi “le fisiologiche oscillazioni del quadro politico nazionale”, in quanto frutto “del lavoro quotidiano dei nostri militanti, dei nostri amministratori e di una squadra che in questi anni ha saputo crescere”. Chiodi ha infine assicurato il proprio sostegno al nuovo corso: “Continuerò naturalmente a dare il mio contributo come militante, componente del Direttivo e, soprattutto, come Sindaco di Tortona. Le cariche cambiano, ma l’impegno verso il nostro movimento e verso il territorio rimane lo stesso”.

Il rinnovamento dei vertici si è svolto in un clima istituzionale di ampio respiro. Ai lavori, oltre al Segretario provinciale Lino Pettazzi, hanno preso parte anche rappresentanti delle altre forze politiche cittadine, tra i quali il Segretario del Partito Democratico Davide De Faveri e il Capogruppo dem in Consiglio comunale Gianfranco Agosti.