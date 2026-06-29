L’undicesima edizione della rassegna itinerante Monferrato On Stage, promossa dalla Fondazione MOS ETS, torna a Ovada per il secondo anno consecutivo. Giovedì 2 luglio, la cornice del Cortile di Palazzo Delfino ospiterà il concerto a ingresso gratuito di Simona Molinari, tappa speciale del suo “Kairos Tour”. L’evento, che fonde l’arte musicale con la valorizzazione dei sapori locali, si inserisce all’interno della cornice “Notti dell’Ovada DOCG: il vino principe dell’Alto Monferrato”, grazie alla sinergia con il Comune, l’Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato e l’Agenzia Turistica Locale ALEXALA.

Il programma della serata: note, calici e sapori

La serata di giovedì offrirà al pubblico un’esperienza a 360 gradi, capace di unire l’ascolto musicale alla scoperta delle eccellenze del territorio.

A partire dalle ore 19.00, il Cortile di Palazzo Delfino aprirà le porte per le proposte culinarie a cura di Fassushi Enoteca (informazioni e prenotazioni al numero 351 5902741). I partecipanti potranno scegliere tra diverse opzioni gastronomiche:

Un’apericena;

Un menù speciale composto da vitello tonnato, Ravyoza con brasato e Baciamisù;

Una selezione con menù alla carta.

L’offerta enologica sarà rigorosamente dedicata ai vini del Monferrato. Per l’occasione verrà allestito il banco delle eccellenze con protagonisti l’Ovada DOC e il Mercato ORI, supportati dall’Enoteca Regionale dell’Albugnano – Riviera del Monferrato e dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato. Non mancherà, inoltre, il tradizionale cocktail bar in collaborazione con la Distilleria Bosso e altri produttori locali.

Alle ore 21.30, i riflettori si accenderanno sul palco per l’esibizione di Simona Molinari. La cantautrice guiderà i presenti in un viaggio carico di emozioni e spazi di riflessione attraverso le canzoni del suo acclamato tour.

Identità territoriale: le voci dei protagonisti

L’appuntamento ovadese consolida un legame importante tra la rassegna e le istituzioni locali della promozione enogastronomica.

«Per noi una grande soddisfazione avere continuato la collaborazione nata lo scorso anno con l’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato e con il Presidente Mario Arosio» ha dichiarato Cristiano Massaia, Presidente della Fondazione MOS. «Sono un’entità propositiva e viva che ha permesso di collegare il punto estremo del Monferrato non soltanto con la musica, ma anche con il vino, che rappresenta sempre una grande espressione di identità territoriale».

Un entusiasmo pienamente condiviso da Mario Arosio, Presidente dell’Enoteca Regionale: «Giunti per noi alla seconda edizione di Monferrato On Stage come Enoteca Regionale siamo felici di partecipare a questo importante festival. Il Monferrato è una terra ricca di talenti e tradizioni e ci piace pensare che un grande concerto e un buon calice di vino condividano la stessa missione: far star bene le persone e valorizzare il territorio».

La mostra interattiva e i prossimi appuntamenti

Ad arricchire la proposta culturale della serata e di tutto il festival c’è PICTURES OF YOU – On the road, una mostra fotografica interattiva curata da Henry Ruggeri e Rebel House, con la collaborazione di Chiara Buratti. Scaricando l’applicazione Notaway®️, i visitatori potranno inquadrare gli scatti dei grandi artisti internazionali e accedere a contenuti video esclusivi realizzati dal compianto giornalista musicale Massimo Cotto.

Monferrato On Stage, che prosegue anche il progetto di interscambio culturale “NORD OVEST CULTURA” con il ponente ligure, continuerà il suo viaggio estivo con una fitta rete di eventi. Ecco le prossime tappe in programma:

10 luglio: San Marzano Oliveto (Asti)

San Marzano Oliveto (Asti) 11 luglio: Casalborgone (Torino)

Casalborgone (Torino) 17 e 18 luglio: Cavagnolo (Torino)

Cavagnolo (Torino) 26 luglio: Piea (Asti)

Piea (Asti) 8 agosto: Moncalvo (Asti)

Moncalvo (Asti) 21 agosto: Portacomaro (Asti)

Portacomaro (Asti) 28 agosto: Albugnano (Asti)

Albugnano (Asti) 29 agosto: Camerano Casasco (Asti)