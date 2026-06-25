“Istantanee da Ponte“. Questo il titolo del concorso fotografico organizzato dalla Biblioteca comunale ‘S. Castelli’ di Pontecurone, in occasione della Festa patronale di San Luigi Orione (19-23 giugno) e curato, così come la mostra, da Giovanna Franzin.

120 foto suddivise in quattro sezioni (Scorci-Persone-Paesaggi-Architetture), 4 fotografi professionisti nella giuria presieduta dal presidente della biblioteca Piero Gazzaniga, una mostra fotografica in Sala Berri, 30 foto menzionate, quattro primi premi ex aequo.

“Questo concorso fotografico -ha affermato l’assessore alla cultura Marialuisa Ricotti- ha un valore straordinario, che va ben oltre il semplice fatto estetico, perchè è uno strumento di coesione sociale, ha una ricaduta sulla storia e promuove il paese e il suo territorio”.

Infatti il concorso “Istantanee da Ponte” ha unito i partecipanti attorno all’ obiettivo comune di identificare il paese attraverso significative immagini e ha permesso a tutti i partecipanti (professionisti, amatori, giovani e anziani) di esprimere la propria visione della realtà pontecuronese.

La mostra ha confermato altresì il valore storico-documentario del concorso, perchè luoghi, volti, attività e paesaggi odierni diventano automaticamente memoria storica, testimoniano i cambiamenti del paese e ne valorizzano la quotidianità.

Il valore culturale e promozionale del concorso emerge dalla mostra stessa, che costituisce un racconto visivo stimolante per la comunità e induce a guardare il proprio ambiente con occhi più attenti e curiosi.

Per la categoria SCORCI ha vinto la giovanissima Anna Damaschi, alla quale è toccato in sorte il premio di una cena per due presso il Ristorante Villa Liberty di Pontecurone; per la sezione PERSONE le vincitrici amiche Rosa Cuomo e Mara Tagliavini hanno avuto in premio una cornice d’argento offerta dall’ AVIS locale, per la categoria ARCHITETTURE Roberto Bensi ha vinto un cesto gastronomico offerto dalla Pro Loco e per la sezione PAESAGGI a Fabrizio Falchetto è stato dato il premio del negozio pontecuronese La Diversa Ottica.

Molto professionali i quattro giudici Arnaldo Calanca, Bruno De Faveri, Riccardo Delfanti e Raffaele Vaccari, ai quali l’assessore alla cultura Marialuisa Ricotti ha consegnato una targa a ricordo dell’evento.

Le fotografie inviate per il concorso verranno conservate negli archivi della Biblioteca e quelle segnalate dalla Giuria saranno pubblicate nel XIII Quaderno, lasciando così ai posteri una testimonianza viva e autentica della nostra comunità oggi.