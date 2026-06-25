È stata inaugurata oggi a Imperia la Stazione di Posta, un nuovo centro servizi destinato alle persone in condizione di grave deprivazione materiale e ai senza dimora. La struttura, realizzata grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rappresenta un importante polo di supporto e assistenza per le fasce più fragili della comunità.

La cerimonia e il messaggio del Sindaco

Al taglio del nastro hanno preso parte l’Assessore ai Servizi Sociali Laura Gandolfo e l’Assessore ai Lavori Pubblici Gianfranco Gaggero. Insieme a loro erano presenti le Autorità civili e religiose, i tecnici del settore Lavori Pubblici, il personale degli uffici dei Servizi Sociali, i rappresentanti degli enti del Terzo Settore e numerosi cittadini.

Nel corso dell’evento inaugurale è stato letto un sentito messaggio del Sindaco, che ha voluto evidenziare il valore etico e sociale dell’iniziativa: «I lavori pubblici non sono mai fini a se stessi, ma sono sempre il mezzo con cui dare risposte alle esigenze di una comunità».

Il primo cittadino ha poi ricordato come questa struttura sia «capace di offrire supporto a chi vive situazioni di estrema difficoltà economica e sociale», sottolineando infine come si tratti di «una di quelle realizzazioni che attirano meno attenzione rispetto ad altre opere più visibili, ma che danno pieno significato alla presenza delle Istituzioni: il senso di non lasciare indietro nessuno».

I servizi attivi e i progetti sanitari futuri

La gestione della nuova Stazione di Posta è il frutto di un accurato percorso di co-progettazione promosso dall’ambito territoriale e sociale imperiese in stretta sinergia con gli enti del Terzo Settore.

L’attività del centro è già operativa e orientata a promuovere dignità e percorsi di autonomia:

Durante questi primi mesi, circa 100 persone sono già state inserite e accompagnate in percorsi di inclusione sociale.

È attualmente in fase di definizione una collaborazione strategica con diverse associazioni di volontariato.

Grazie a questa rete, la struttura garantirà presto servizi di primo intervento odontoiatrico e ulteriori prestazioni sanitarie di base per chi ne ha più bisogno.