È stata prorogata la data di attivazione delle nuove serrature elettroniche installate nelle isole ecologiche seminterrate cittadine interessate dal recente intervento di rinnovamento.

I nuovi sistemi entreranno in funzione a partire da mercoledì 15 luglio 2026, concedendo così ai cittadini ulteriore tempo per ritirare la propria card di accesso e familiarizzare con le nuove modalità di conferimento.

Sono infatti terminati gli interventi di riqualificazione delle isole seminterrate situate in Piazza Cesare Battisti, Piazza Ferré, Viale Marconi, Piazza Castello, Via Vigliani, Via Sobrero, Via Palestro, Via Caccia, Via Cavour, oltre all’isola interrata di Piazza Rattazzi. I lavori hanno riguardato la sostituzione dei fusti interni, dei coperchi e delle serrature elettroniche con sistemi di nuova generazione che consentiranno l’accesso ai contenitori tramite card personale o mediante App dedicata scaricabile su smartphone.

Ogni utenza TARI ha diritto a una card e a un accesso all’App.

Fino al 14 luglio 2026 compreso, tutti i nuovi contenitori resteranno aperti per agevolare i conferimenti ed evitare disagi e dal giorno successivo, invece, le nuove serrature elettroniche saranno definitivamente operative: i contenitori non saranno più accessibili liberamente e il conferimento dei rifiuti sarà consentito esclusivamente tramite card o App.

Per il ritiro della card e del materiale informativo è possibile presentarsi personalmente, muniti di documento di identità, presso l’Ufficio Ambiente al Primo Piano del Palazzo Comunale, in via Mameli 10, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00.

L’Assessore all’Ambiente Gigliola Fracchia dichiara: “La proroga dell’attivazione delle nuove serrature elettroniche è stata prevista per consentire a tutti gli utenti di completare con tranquillità il ritiro delle card e acquisire familiarità con il nuovo sistema. Si tratta di un intervento che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione dei servizi ambientali della Città, attraverso strumenti più moderni e funzionali che contribuiranno a rendere la gestione dei rifiuti sempre più efficiente e sostenibile. Invito pertanto i cittadini che non lo avessero ancora fatto a provvedere quanto prima al ritiro della card, così da evitare inconvenienti quando il nuovo sistema entrerà definitivamente in funzione”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Ambiente ai numeri 0142.444211 o 0142.444311.