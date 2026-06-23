Il Comune di Acqui Terme chiama a raccolta gli operatori economici del territorio per fare il punto sul futuro e sulle prospettive della città. Giovedì 25 giugno 2026, la Sala Riunioni del Palazzo Comunale (situata in Piazza Levi 12, al primo piano) ospiterà un importante incontro dedicato al DUC, il Distretto Urbano del Commercio. L’appuntamento si articolerà in due sessioni distinte per categoria e offrirà agli interessati anche la pratica possibilità di partecipare a distanza tramite piattaforma web.

Il programma della giornata: due sessioni di confronto

L’incontro rappresenta un’importante occasione per confrontarsi in modo diretto sulle iniziative attualmente in corso e sui futuri progetti di sviluppo del commercio cittadino. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di coinvolgere gli addetti ai lavori per contribuire attivamente alla crescita e alla valorizzazione dell’intero tessuto economico locale.

Per ottimizzare i tempi e focalizzare i temi, sono stati previsti due momenti di confronto separati e dedicati alle diverse categorie economiche:

Ore 14:00 – Esercizi commerciali: Incontro riservato esclusivamente ai titolari e ai gestori delle attività commerciali.

Incontro riservato esclusivamente ai titolari e ai gestori delle attività commerciali. Ore 16:00 – Pubblici esercizi: Incontro riservato ai titolari e ai gestori di bar, ristoranti, locali e attività di somministrazione.

A firmare l’invito ufficiale alla partecipazione, unito alla preghiera di dare la massima diffusione all’avviso, sono il Dirigente dell’Ufficio Commercio, l’Ingegner Antonio Oddone, e l’Assessore al Commercio, la Dottoressa Sellam Soumya.

Le coordinate per la partecipazione da remoto

Per agevolare la presenza di tutti gli esercenti e superare eventuali ostacoli logistici legati agli orari di lavoro, il Comune ha predisposto la possibilità di seguire i lavori anche in via telematica.

Gli operatori che desiderano partecipare all’incontro da remoto potranno collegarsi alla piattaforma Zoom utilizzando i seguenti riferimenti tecnici:

Link diretto per entrare nella riunione: https://us02web.zoom.us/j/85829395828?pwd=2Y6pQb0hfAajE8yVpEJBYREfnR9mLu.1

https://us02web.zoom.us/j/85829395828?pwd=2Y6pQb0hfAajE8yVpEJBYREfnR9mLu.1 Link per accedere alla chat di riunione: https://us02web.zoom.us/launch/jc/85829395828

https://us02web.zoom.us/launch/jc/85829395828 ID della riunione: 858 2939 5828

858 2939 5828 Codice d’accesso: 044578