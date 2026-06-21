Una serata indimenticabile, all’insegna dell’eccellenza artistica e della raffinatezza, ha illuminato l’Auditorium del Polo Culturale di Marengo. Protagonisti dell’evento, intitolato “Voix de France dell’800 e il grande omaggio a Giacomo Puccini”, sono stati il Maestro tortonese Umberto Battegazzore e la talentuosa consorte, il soprano Tomoko Okabe. Accompagnati dal tenore Giampaolo Guazzotti, gli artisti hanno dato vita a un concerto senza eguali, capace di celebrare il profondo legame tra la musica francese, musa ispiratrice del compositore toscano, e l’immortale capolavoro della Tosca.

Un concerto di altissimo profilo

Il programma ha guidato il pubblico in un viaggio emozionale tra le arie che hanno influenzato la poetica di Puccini. Tra i brani eseguiti, di particolare intensità si sono rivelati “Pourquoi me réveiller” di Massenet, “Beau Soir” di Debussy e “Oh! Quand je dors” di Liszt. Il gran finale è stato riservato al toccante omaggio alla Tosca, con l’interpretazione del brano “Mario! Mario! Mario!… Son qui!”, che ha suggellato la qualità tecnica e interpretativa dei protagonisti.

L’entusiasmo del Maestro Umberto Battegazzore riflette la riuscita dell’evento:

«La serata “Voix de France dell’800 e il grande omaggio a Giacomo Puccini” ha offerto uno spettacolo memorabile all’Auditorium di Marengo Polo Culturale. Il soprano Tomoko Okabe e il tenore Giampaolo Guazzotti hanno incantato il pubblico in un evento che ha riaffermato l’importanza culturale del sito alessandrino. Ringrazio ancora una volta per la meravigliosa accoglienza e per i riconoscimenti ricevuti».

Al termine dell’esibizione, il maestro orafo di Valenza, Liviano Bellini, ha omaggiato gli artisti con una preziosa collana, simbolo della brillantezza della serata.

Verso il futuro: Tortona protagonista della cultura

Il successo dell’evento apre nuove prospettive per la diffusione della cultura lirica sul territorio. Il Presidente del Circolo Buonaparte, Efrem Bovo, ha infatti annunciato importanti sviluppi:

«Prosegue il cammino con la cultura, l’espressione artistica lirica e il programma del circolo prossimamente prevederà, oltre che alla già approvata dal consiglio comunale in Basaluzzo, anche una futura sede con referente il Maestro Battegazzore a Tortona. Questo espandersi delle azioni culturali sul territorio è un segno evidente di come Napoleone sia un testimonial traino per una identità ritrovata di un’area che ha la fortuna di avere dei grandi eventi storici che possono ridare protagonismo all’intera zona».

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo dell’Associazione Lyricum, con l’allestimento di Giulia Gallina e la presentazione di Efrem Bovo.

Didascalia: nella foto da sinistra il Maestro Umberto Battegazzore, Tomoko Okabe e Giampaolo Guazzotti.