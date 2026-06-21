Il Presidente del Consiglio Comunale di Tortona, Dott. Giovanni Ferrari Cuniolo, ha convocato la sessione ordinaria dell’assemblea cittadina per giovedì 25 giugno 2026, alle ore 21:00. La seduta si terrà presso la sala consiliare del Palazzo Comunale, in Corso Alessandria 62. In caso di mancato raggiungimento del numero legale, la seconda convocazione è fissata per il giorno 26 giugno 2026, alla medesima ora.
L’ordine del giorno: focus sull’ex Caserma Passalacqua
Tra i punti iscritti all’ordine del giorno per la discussione, figura un’interrogazione specifica presentata dai consiglieri Fara Davide, Agosti Gianfranco, Franzosi Lisa, Galanzino Gian Francesco e Canevaro Luca. L’oggetto della richiesta di chiarimenti riguarda lo “Stato di manutenzione del parcheggio interrato ex Caserma Passalacqua”.
Altri punti in discussione
La seduta prevede inoltre la trattazione di diverse altre pratiche istituzionali e amministrative:
- Comunicazioni e verbali: Comunicazioni del Presidente e approvazione dei verbali relativi alle sedute consiliari del 24 febbraio 2026 e del 31 marzo 2026.
- Entrate comunali: Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione della definizione agevolata prevista dalla normativa nazionale vigente.
- Interrogazioni e interpellanze:
- Interrogazione sulla “Revoca dell’affidamento della villetta a Mombisaggio – Torre Calderai” (presentata dai consiglieri Agosti, Fara e Franzosi).
- Interrogazione in merito alle “Criticità legate al decoro urbano e alla cura del patrimonio pubblico” (presentata dai consiglieri Franzosi, Fara, Agosti, Galanzino e Canevaro).
- Interpellanza relativa alle “Zone R9/R15: opere di urbanizzazione e loro presa in carico da parte dell’amministrazione comunale” (presentata dal consigliere Cortesi Pierpaolo).