A VITTORIO
A mio figlio,
Ora studi per gli esami,
devi alquanto ripassare;
prepari il tuo domani,
ed un giorno, poi, riposare.
Dopo l’ansia e la fatica
ti ristori con la gioia,
questo offre la vita:
coraggio, non è noia.
Il tempo scorre con tanta fretta
l’infanzia, la scuola, il lavoro:
il tempo sempre meno aspetta.
In te serba questo tesoro….
agisci sempre nel bene,
come ti detta il cuore,
anche se non conviene.
E’ meglio lasciare un poco d’amore
anche se questo costa amarezza,
segui il cammino con onore,
senza ombre né tristezza.
Franco Montaldo