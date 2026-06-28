Tortona si prepara ad accogliere, il prossimo 4 luglio 2026, un evento di rilievo nazionale: il convegno per il trentesimo anniversario della fondazione della Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali (S.I.P.B.C.). L’appuntamento, intitolato “Formare e informare sulla protezione dei beni culturali. Contributi, protagonisti e prospettive a trent’anni dalla fondazione della SIPBC”, si terrà presso la Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

Trent’anni al servizio del patrimonio culturale

La ricorrenza segna un traguardo fondamentale per l’associazione, nata nel 1996 su iniziativa del Generale Arturo Marcheggiano. Il suo fondatore, figura di profonda cultura, intese creare una struttura capace di diffondere la consapevolezza dell’importanza della protezione del patrimonio, rendendo la tutela un impegno condiviso tra istituzioni, comunità e cittadini.

In tre decenni, la SIPBC ha promosso numerose iniziative, tra cui:

Centinaia di attività divulgative, corsi di formazione e incontri di studio.

Pubblicazioni e campagne di sensibilizzazione dedicate alla conservazione e valorizzazione dei beni storici, artistici e paesaggistici.

Lo sviluppo di una solida rete territoriale composta da Sezioni regionali e Delegazioni autonome.

Il programma del convegno

La giornata vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del settore, tra cui il Presidente nazionale della SIPBC, prof. Giuseppe Maino, il Comandante del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, Col. Giuseppe Marseglia, e il Gen. Giorgio Battisti, Presidente dell’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario.

Tra i momenti salienti dell’evento:

Premi del Trentennale: Verrà conferito il prestigioso Premio alla Carriera – Scudo d’Oro al prof. Maurizio De Luca, già Direttore dei Laboratori di Restauro dei Musei Vaticani. Un riconoscimento sarà attribuito anche alla storica Casa Editrice Franco Maria Ricci.

Verrà conferito il prestigioso Premio alla Carriera – Scudo d’Oro al prof. Maurizio De Luca, già Direttore dei Laboratori di Restauro dei Musei Vaticani. Un riconoscimento sarà attribuito anche alla storica Casa Editrice Franco Maria Ricci. Lectio Magistralis: Il prof. Maurizio De Luca terrà un intervento di eccezionale interesse scientifico sul restauro degli affreschi michelangioleschi nella Cappella Paolina.

Il prof. Maurizio De Luca terrà un intervento di eccezionale interesse scientifico sul restauro degli affreschi michelangioleschi nella Cappella Paolina. Dibattito scientifico: La sessione pomeridiana approfondirà temi cruciali come il restauro in ambito universitario, il rapporto tra diplomazia culturale e scientifica, e la protezione del patrimonio nei contesti di conflitto.

La sessione pomeridiana approfondirà temi cruciali come il restauro in ambito universitario, il rapporto tra diplomazia culturale e scientifica, e la protezione del patrimonio nei contesti di conflitto. Presentazione editoriale: Sarà presentato il volume “Trent’anni di protezione dei beni culturali. Storia della Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali – SIPBC”, opera che testimonia il cammino dell’associazione.

L’evento non rappresenta solo una commemorazione, ma un’occasione per riaffermare il valore della formazione e della partecipazione civica come strumenti indispensabili per la salvaguardia del patrimonio nazionale. Per ulteriori dettagli e per consultare il programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale della SIPBC.