Nella serata di ieri, 27 giugno, i Vigili del Fuoco del Comando di Alessandria sono intervenuti a Montecastello per mettere in sicurezza una vettura alimentata a Gpl. L’allarme è scattato dopo che il proprietario, avendo avvertito un forte odore di gas proveniente dal veicolo parcheggiato nel cortile di casa, ha prontamente allertato il 112.

L’intervento della squadra NBCR

Una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno rilevato un’importante perdita di gas dal serbatoio dell’auto. A causa dell’impossibilità di intercettare direttamente la fuoriuscita, è stato necessario il supporto della squadra NBCR (Nucleo Gpl) del comando provinciale per gestire la situazione in totale sicurezza.

La procedura di messa in sicurezza

Per neutralizzare il pericolo, i tecnici hanno operato secondo una procedura specialistica:

È stata attuata la procedura di svuotamento del liquido tramite combustione in torcia fino al completo esaurimento.

Dopo circa due ore di lavoro, una volta bruciato tutto il combustibile, l’intervento si è concluso con la completa messa in sicurezza del veicolo e la bonifica dell’area interessata.

Come mostrato nelle immagini, l’operazione è stata condotta dai Vigili del Fuoco con strumentazioni specifiche per monitorare la combustione del gas, garantendo che non vi fossero rischi per l’ambiente circostante.