Un grave atto di vandalismo ha colpito nella giornata di oggi il Gattile Passalacqua di Tortona, gettando nello sconforto i volontari e mettendo seriamente in pericolo la vita dei gatti ospitati nella struttura. Ignoti si sono introdotti nei locali, scassinando il lucchetto di una porta posteriore — lasciandola poi spalancata — e frantumando tre finestre, provocando la fuga di diversi animali.
Una realtà che protegge i più fragili
Il Gattile Passalacqua è una realtà fondamentale per il territorio tortonese, che accoglie oltre 100 gatti provenienti da situazioni di estrema difficoltà, tra cui casi di abbandono, violenze e sequestri. La struttura è progettata per permettere agli ospiti di vivere in sicurezza all’interno di una zona recintata, ma l’azione criminale odierna ha spezzato questo equilibrio, esponendo gli animali a rischi immediati.
L’appello dei volontari
I responsabili del gattile si sono rivolti alla cittadinanza per chiedere aiuto immediato nel rintracciare i gatti usciti dalla struttura in seguito all’effrazione. Oltre alla necessità di ritrovare gli animali dispersi, i volontari lanciano un messaggio diretto agli autori del gesto:
- Le conseguenze: “Quello che hanno fatto ha delle grosse conseguenze per una piccola realtà come la nostra”, sottolineano i volontari, spiegando come il danno non sia solo materiale, ma colpisca direttamente il benessere di animali già segnati da un passato difficile.
- La richiesta: L’obiettivo è quello di raggiungere il maggior numero possibile di persone a Tortona, nella speranza che chiunque abbia visto qualcosa o possa contribuire al ritrovamento dei gatti si faccia avanti.
Chiunque avesse informazioni utili o avvistasse gatti nella zona adiacente alla struttura è invitato a contattare tempestivamente i volontari del Gattile Passalacqua.