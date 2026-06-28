Un grave atto di vandalismo ha colpito nella giornata di oggi il Gattile Passalacqua di Tortona, gettando nello sconforto i volontari e mettendo seriamente in pericolo la vita dei gatti ospitati nella struttura. Ignoti si sono introdotti nei locali, scassinando il lucchetto di una porta posteriore — lasciandola poi spalancata — e frantumando tre finestre, provocando la fuga di diversi animali.

Una realtà che protegge i più fragili

Il Gattile Passalacqua è una realtà fondamentale per il territorio tortonese, che accoglie oltre 100 gatti provenienti da situazioni di estrema difficoltà, tra cui casi di abbandono, violenze e sequestri. La struttura è progettata per permettere agli ospiti di vivere in sicurezza all’interno di una zona recintata, ma l’azione criminale odierna ha spezzato questo equilibrio, esponendo gli animali a rischi immediati.

L’appello dei volontari

I responsabili del gattile si sono rivolti alla cittadinanza per chiedere aiuto immediato nel rintracciare i gatti usciti dalla struttura in seguito all’effrazione. Oltre alla necessità di ritrovare gli animali dispersi, i volontari lanciano un messaggio diretto agli autori del gesto:

Le conseguenze: “Quello che hanno fatto ha delle grosse conseguenze per una piccola realtà come la nostra”, sottolineano i volontari, spiegando come il danno non sia solo materiale, ma colpisca direttamente il benessere di animali già segnati da un passato difficile.

“Quello che hanno fatto ha delle grosse conseguenze per una piccola realtà come la nostra”, sottolineano i volontari, spiegando come il danno non sia solo materiale, ma colpisca direttamente il benessere di animali già segnati da un passato difficile. La richiesta: L’obiettivo è quello di raggiungere il maggior numero possibile di persone a Tortona, nella speranza che chiunque abbia visto qualcosa o possa contribuire al ritrovamento dei gatti si faccia avanti.

Chiunque avesse informazioni utili o avvistasse gatti nella zona adiacente alla struttura è invitato a contattare tempestivamente i volontari del Gattile Passalacqua.