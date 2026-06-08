Il Comune di Diano Marina ha formalizzato l’acquisizione delle aree dell’ex sedime ferroviario da Rete Ferroviaria Italiana. Con questo importante passaggio istituzionale, l’intero tratto dianese della pista ciclabile, compreso l’atteso segmento dell'”Incompiuta”, entra a tutti gli effetti nella piena proprietà dell’ente comunale.

Un traguardo amministrativo di assoluto rilievo segna un nuovo capitolo per lo sviluppo turistico e la viabilità sostenibile del territorio. Con un’apposita determinazione dirigenziale (la numero 589 datata 8 giugno 2026), il Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio del Comune di Diano Marina ha definitivamente varato le pratiche per l’acquisto delle aree cittadine un tempo attraversate dai binari.

L’acquisizione formale delle aree da RFI

Il documento sancisce la volontà dell’Amministrazione, già delineata in precedenti delibere di Consiglio, di acquisire in piena e totale proprietà l’area identificata catastalmente che un tempo faceva capo a Rete Ferroviaria Italiana (RFI Spa). La pratica passerà ora attraverso i formali passaggi notarili, affidati a uno studio legale cittadino, affinché il passaggio di proprietà venga definitivamente trascritto al patrimonio comunale.

Come richiesto dalle direttive istituzionali, l’iter di compravendita è stato ultimato rispettando tutti i crismi amministrativi e segna l’epilogo di un lungo percorso di riqualificazione degli spazi lasciati vuoti dallo spostamento a monte della ferrovia.

La “Riviera dei Fiori” è ora a tutti gli effetti di Diano Marina

L’aspetto più rilevante e di maggiore impatto per la comunità in merito a questa operazione riguarda proprio la destinazione di queste superfici. Sull’ex sedime ferroviario appena acquistato sorge infatti la “Riviera dei Fiori”, la celebre e frequentatissima pista ciclabile.

Grazie alla positiva conclusione di questa acquisizione, l’intero tracciato dedicato alle due ruote che attraversa il territorio comunale non è più solo uno spazio in concessione o transito, ma diventa a tutti gli effetti proprietà esclusiva del Comune di Diano Marina. Un passo fondamentale che garantisce all’ente la piena autonomia nella gestione, cura e valorizzazione di questa fondamentale arteria turistica.

Il completamento dell'”Incompiuta” a fine giugno

La notizia dell’acquisizione patrimoniale si intreccia a doppio filo con un altro evento particolarmente atteso da cittadini e visitatori. All’interno del lotto appena diventato di proprietà comunale rientra infatti anche l’ultimo tratto della pista ciclabile, tristemente noto per anni come “l’incompiuta”.

Ora che le aree sono saldamente nelle mani del Comune, questo strategico e panoramico segmento si prepara a vivere il suo definitivo riscatto: la tanto attesa inaugurazione ufficiale del tratto è infatti in programma per la fine del mese di giugno. Un taglio del nastro che restituirà finalmente alla comunità una fascia costiera sicura, interamente riqualificata e, da oggi, fieramente di proprietà di Diano Marina.