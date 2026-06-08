Il Comune di Alessandria prosegue il suo impegno per garantire la cura, la vivibilità e il decoro degli spazi pubblici aperti alla comunità. Il Servizio Verde Pubblico, in stretta sinergia con le imprese aggiudicatarie del servizio per l’anno 2026, ha varato il nuovo calendario degli interventi periodici di manutenzione che interesseranno la città e le sue frazioni fino a venerdì 12 giugno.

L’attenzione al territorio e al senso di comunità passa inevitabilmente attraverso la cura quotidiana e la salvaguardia del verde pubblico, elemento essenziale per la qualità della vita, la sicurezza e la fruibilità degli spazi da parte di tutti i cittadini.

La tipologia degli interventi a tutela del decoro

Le operazioni programmate per i prossimi giorni non si limiteranno al solo sfalcio dei prati. Al fine di mantenere un elevato standard di decoro urbano, le squadre di operatori qualificati interverranno a tutto tondo svolgendo operazioni di:

Potatura di siepi e arbusti.

Taglio e rimozione dei polloni alla base degli alberi.

Accurata pulizia dei roseti cittadini.

Tutte quelle azioni che si individueranno come opportune sul momento per preservare l’estetica delle aree verdi.

L’Amministrazione comunale precisa inoltre che l’operatività del calendario è strettamente legata alle condizioni meteorologiche. In caso di pioggia, infatti, il programma subirà delle necessarie variazioni e le attività di taglio dell’erba saranno rinviate e riprogrammate alla prima data utile.

La mappa dei lavori: vie cittadine e sobborghi coinvolti

Il piano di manutenzione stilato per l’attuale settimana lavorativa toccherà capillarmente diverse zone del tessuto urbano e si estenderà anche alle realtà periferiche, confermando la volontà di valorizzare in modo omogeneo l’intero territorio locale.

Per quanto riguarda il centro e le vie cittadine, gli operatori interverranno in: Via Campi, Via San Giacomo, Via Gandolfi, Viale Tivoli, Via Cesare Battisti, Via M. Bensi, Via Scazzola, Via Umberto Giordani, Via Paolo Sacco, Via Giuseppe Parini, Via Veneri, Via Fernandel, Via Umberto Giordano, Via Rosselli, Via Minzoni, Via Bobbio, Via Michel, Lungo Tanaro Magenta, Piazzale Alba Iulia, Via Galimberti, Via Don Stornini, Via Croce, Via Pochettino, Zona Stadio, Via Galvani, Via De Gasperi, Via S.G. Bosco, Via Zamenhoff, Via Pacinotti e Corso IV Novembre.

Un’attenzione mirata sarà infine dedicata alla cura degli spazi di aggregazione nei sobborghi:

Cantalupo: lavori di sfalcio e ripristino presso il Parco “Totò – Antonio de Curtis”.

lavori di sfalcio e ripristino presso il Parco “Totò – Antonio de Curtis”. Villa del Foro: interventi di manutenzione previsti in Via Oviglio.

interventi di manutenzione previsti in Via Oviglio. Valmadonna: riqualificazione delle aiuole pubbliche.

riqualificazione delle aiuole pubbliche. Valle San Bartolomeo: cura e sistemazione del verde nella Piazza principale.