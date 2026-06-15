Fede, tradizione e progetti per il futuro si sono intrecciati a Pompeiana in occasione delle celebrazioni per la Festa di Sant’Antonio. L’appuntamento ha visto la partecipazione dell’assessore regionale alla Rigenerazione urbana, Marco Scajola, che ha affiancato l’amministrazione locale sia nei momenti religiosi sia in un importante momento di verifica tecnica sul territorio.

Il sopralluogo tecnico e i progetti di rigenerazione

Prima dell’inizio della funzione religiosa, l’assessore Scajola, insieme al sindaco Vincenzo Lanteri e ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, ha effettuato un sopralluogo mirato. Durante l’incontro è stato illustrato uno studio che il Comune sta portando avanti proprio nell’ambito della rigenerazione urbana per valorizzare il borgo.

A questo proposito, sono stati ricordati gli importanti stanziamenti economici regionali a favore del paese:

Regione Liguria ha finanziato a Pompeiana opere pubbliche per un totale complessivo di 407mila euro .

. I fondi sono stati destinati alla riqualificazione dell’area dell’edificio comunale ad uso polivalente.

Una parte del finanziamento ha permesso il recupero degli antichi lavatoi situati in via De Gasperi.

La Santa Messa e la processione a borgata Barbarasa

Esaurita la parte tecnica, la giornata è proseguita con le celebrazioni religiose tradizionali. Dopo la Santa Messa si è svolta la solenne processione che ha visto la statua di Sant’Antonio sfilare lungo le vie della caratteristica borgata Barbarasa. Ad accompagnare il corteo è stata la Banda Musicale di Pompeiana, guidata per l’occasione dal capobanda Daniele Conio.

Le dichiarazioni dell’assessore Scajola

Presente all’evento, l’assessore ha rimarcato il valore di queste ricorrenze e l’impegno verso i piccoli centri:

“Le feste patronali rappresentano momenti di grande valore per le nostre comunità perché custodiscono storia, tradizioni, fede e senso di appartenenza – ha dichiarato Marco Scajola –. Pompeiana dimostra come sia possibile mantenere vive le proprie radici guardando al futuro attraverso progetti che valorizzano il territorio e gli spazi pubblici. Il progetto illustrato va proprio in questa direzione e si inserisce in un più ampio percorso di rigenerazione e valorizzazione del borgo”.

L’assessore ha poi concluso ricordando la linea d’azione dell’Ente: “Regione Liguria continua a sostenere i comuni, in particolare quelli dell’entroterra, attraverso interventi di rigenerazione urbana capaci di migliorare la qualità della vita dei cittadini e preservare l’identità dei borghi”.