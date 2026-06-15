Fubine – In occasione dell’evento musicale della Orchestra Junior Classica, svoltosi presso la Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta, i Carabinieri della locale Stazione hanno promosso un importante incontro informativo con la popolazione.

L’iniziativa ha avuto come obiettivo principale la sensibilizzazione della cittadinanza sul fenomeno delle truffe perpetrate in danno degli anziani e delle fasce di popolazione più vulnerabili. Il personale dell’Arma ha illustrato in modo analitico i principali moduli operativi e le strategie d’azione comunemente impiegate dai malfattori per raggirare le vittime, fornendo al contempo preziosi strumenti pratici per riconoscere tempestivamente i potenziali rischi e attuare adeguate condotte di difesa.

Il vice comandante della locale Stazione, Maresciallo Cesare Puntieri, ha evidenziato come l’avvio della stagione estiva coincida con un incremento delle partenze feriali, dinamica che determina spesso l’isolamento temporaneo dei soggetti fragili all’interno delle proprie abitazioni, privi del supporto diretto dei familiari. In tale scenario, la prevenzione e la capacità di decodificare l’evento critico rappresentano il primo e fondamentale presidio di sicurezza per il cittadino. L’identificazione precoce di un tentativo di raggiro permette infatti di attivare tempestivamente le forze di polizia per un sollecito intervento in loco.

A tal fine, è stata ribadita l’assoluta centralità della collaborazione istituzionale, invitando i residenti a segnalare con immediatezza ogni situazione anomala o sospetta attraverso il Numero Unico di Emergenza 112, canale fondamentale per garantire una tutela efficace e capillare sul territorio della comunità.