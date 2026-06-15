Il cinema all’aperto da vivere direttamente dalla propria automobile torna a fare tappa a Casale Monferrato. Mercoledì 24 giugno 2026 prenderà il via il secondo appuntamento con il “Drive In”, un format suggestivo che trasformerà temporaneamente una delle aree storiche della città in una grande sala cinematografica sotto le stelle.

Dove, quando e i dettagli della proiezione

L’appuntamento è fissato per le ore 21:30 presso gli spazi del Mercato Pavia. L’iniziativa è promossa e fortemente voluta dalla Città di Casale Monferrato in stretta collaborazione con l’associazione Vibra, e si realizza concretamente grazie al fondamentale contributo concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Per questa seconda serata, la scelta della pellicola è caduta su un vero e proprio cult del cinema moderno: “The Truman Show”. Il celebre film, che vede come protagonista l’attore Jim Carrey, ha saputo anticipare con incredibile lungimiranza l’attuale era dei reality show, portando alle sue estreme conseguenze i concetti di privacy e di controllo sociale.

La trama segue le vicende di Truman Burbank, un uomo comune la cui intera esistenza è, a sua totale insaputa, il set di uno show televisivo trasmesso in diretta globale. Ogni suo affetto, relazione o trauma è in realtà orchestrato da un regista-demiurgo, finché il naturale desiderio di verità non spingerà Truman a tentare una disperata fuga dalla finzione.

Ingresso gratuito e modalità di prenotazione

La partecipazione all’evento si conferma totalmente gratuita per il pubblico, ma l’area prevede un numero di posti limitati per ragioni logistiche. Per questo motivo, la prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata esclusivamente online. La registrazione è inoltre indispensabile per consentire agli organizzatori una gestione ottimale degli accessi dei veicoli all’area dedicata.

Link per prenotare: si può riservare il proprio posto collegandosi all’indirizzo internet ufficiale https://xceed.me/it/casale-monferrato/event/drive-in-the-truman-show/234280/channel/comune-di-casale-monferrato.

si può riservare il proprio posto collegandosi all’indirizzo internet ufficiale https://xceed.me/it/casale-monferrato/event/drive-in-the-truman-show/234280/channel/comune-di-casale-monferrato. Consigli utili: per agevolare le operazioni di afflusso, il controllo dei biglietti e il corretto posizionamento di tutte le vetture, si raccomanda caldamente al pubblico di arrivare sul posto con un congruo anticipo, idealmente almeno trenta minuti prima dell’orario di inizio dello spettacolo.