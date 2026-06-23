Mercoledì 1° luglio 2026, a partire dalle ore 18:00, la Libreria Namastè di via Emilia 168/a ospiterà un importante laboratorio di progettazione partecipata dedicato alla mobilità sostenibile. L’incontro pubblico, promosso dal neonato comitato “Tortona Va in Bici”, invita l’intera cittadinanza a condividere idee, esigenze e proposte per immaginare insieme una città più sicura e accessibile per chi si sposta quotidianamente sulle due ruote.

Mappe alla mano: come funzionerà il laboratorio

L’appuntamento è strutturato in modo da rendere i cittadini i veri protagonisti della pianificazione urbana. Attraverso l’utilizzo di mappe dettagliate della città, i partecipanti saranno chiamati a indicare le proprie necessità e a segnalare direttamente su carta:

I punti stradali e gli incroci ritenuti più pericolosi da percorrere in bicicletta.

Le aree strategiche dove sarebbe utile e necessario installare nuove rastrelliere.

I luoghi di interesse che si vorrebbero poter raggiungere pedalando in totale sicurezza.

I tratti urbani che potrebbero beneficiare della piantumazione di alberi per creare nuove zone d’ombra.

I percorsi e le traiettorie ottimali per lo sviluppo di future piste ciclabili.

I volontari di Tortona Va in Bici saranno a disposizione per accompagnare il pubblico durante tutta l’attività, raccogliendo le osservazioni e i suggerimenti emersi con lo scopo di arrivare a un progetto realmente condiviso di rete ciclabile urbana.

Gli obiettivi del comitato e i traguardi raggiunti

A spiegare lo spirito dell’iniziativa sono gli stessi promotori, che pongono l’accento sull’importanza dell’esperienza diretta dei cittadini:

«L’obiettivo dell’incontro è ascoltare chi vive quotidianamente la città e raccogliere indicazioni utili per individuare criticità e opportunità di miglioramento dei percorsi ciclabili in città».

Nel frattempo, il percorso di mobilitazione civica avviato da Tortona Va in Bici continua a raccogliere ampie adesioni sul territorio. La raccolta firme promossa dal gruppo ha infatti già raggiunto in un solo mese la quota di 200 sottoscrizioni e, proprio nelle scorse settimane, si è concluso ufficialmente l’iter di registrazione del comitato.

Informazioni utili per partecipare

L’ingresso all’evento è libero e aperto a tutte e tutti. Il comitato invita a diffondere l’appuntamento tra amici, familiari e conoscenti per favorire la più ampia partecipazione possibile.

Data e ora: Mercoledì 1° luglio 2026, ore 18:00.

Mercoledì 1° luglio 2026, ore 18:00. Luogo: Libreria Namastè, via Emilia 168/a, Tortona.

Libreria Namastè, via Emilia 168/a, Tortona. Contatti: Per ulteriori informazioni e per inviare la propria adesione è possibile scrivere all’indirizzo e-mail tortonavainbici@gmail.com.