Prosegue con grande partecipazione e un ricco calendario di eventi la 46ª edizione della Festa di San Giovanni – Ineja 2026 a Imperia. Dopo l’ottimo riscontro di pubblico della quarta giornata, martedì 23 giugno segna il quinto giorno di festeggiamenti lungo la Banchina Aicardi e Calata G.B. Cuneo, offrendo ai visitatori un mix di eccellenze gastronomiche, mostre culturali, solidarietà e l’immancabile intrattenimento musicale serale.

Il programma culturale, gli stand e le mostre

Le attività prenderanno il via alle ore 17.00 con l’apertura di MercantIneja, la mostra mercato curata da Espansione Eventi (di Paola Savella) e Bevox (di Filippo Devia). Calata G.B. Cuneo ospiterà oltre trenta espositori provenienti da tutta Italia, proponendo artigianato, gastronomia, articoli per la casa, moda e benessere.

Dalle ore 18.30 aprirà l’area culturale e saranno operativi l’Info Point, l’Area Bimbi e il presidio sanitario della Croce Rossa Italiana, Comitato di Imperia. Saranno inoltre presenti gli spazi informativi di diverse realtà locali: Città di Imperia, Polizia Locale, Rifugio “La Cuccia”, Club Marathon Imperia, Compagnia di San Leonardo, Circolo ARCI Solidarietà (con il progetto “Cena Fuori”) e Intercultura O.d.V..

Nelle tende dedicate alla cultura e alle esposizioni, il pubblico potrà ammirare:

La mostra storica “Scagno 1930”, curata da Sergio Cecchinel, dedicata alla memoria dell’industria olearia imperiese.

L’esposizione fotografica “Ineja. Uno sguardo d’autore – Con occhi diversi” di Marco “Fish” Pesce.

Le colorate opere di PLOP-ART realizzate da Alessio Ardissone, in arte Polo.

La riproduzione artigianale della Basilica Collegiata di San Giovanni Battista, creata interamente a mano da Gerardo Aucelli.

Ineja Food e l’intrattenimento serale

Alle ore 19.00 apriranno le casse per accedere alla grande area gastronomica di Ineja Food, che inizierà a servire le cene dalle ore 19.30 sulla Banchina Aicardi. Per la serata di martedì 23 giugno, il piatto del giorno sarà la tradizionale Insalata di Polpo all’Onegliese.

Il programma musicale e di intrattenimento seguirà questo calendario:

Ore 19.30: Radio Ineja con musica, notizie e Baby Dance a cura di Enzo Testini, in arte DJ Tex.

Radio Ineja con musica, notizie e Baby Dance a cura di Enzo Testini, in arte DJ Tex. Ore 20.15: Appuntamento “Balliamo un po’ di liscio” con il maestro Marino Biglieri.

Appuntamento “Balliamo un po’ di liscio” con il maestro Marino Biglieri. Ore 21.00: Balli di coppia (liscio e standard) a cura della scuola Delfi Arte e Sport.

Balli di coppia (liscio e standard) a cura della scuola Delfi Arte e Sport. Ore 22.00: Serata Karaoke in compagnia dei ragazzi della Fondazione ISAH Onlus Imperia.

Serata Karaoke in compagnia dei ragazzi della Fondazione ISAH Onlus Imperia. Ore 23.00: Chiusura in allegria con il Ballo sotto le stelle guidato da DJ Tex.

Verso la festa patronale e la corsa “La Zucchetta”

Il Comitato San Giovanni ricorda che mercoledì 24 giugno, giorno del Santo Patrono, si terranno alle ore 17.30 i Vespri Solenni e la processione alla Basilica, seguiti alle ore 23.00 dal grande spettacolo di fuochi d’artificio offerto dalla Città di Imperia in sinergia con il C.I.V. NuovOneglia.

Cresce inoltre l’attesa per “La Zucchetta di San Giovanni”, la corsa podistica non competitiva organizzata dal Club Marathon Imperia per venerdì 26 giugno. L’evento, con partenza alle ore 18.30 da Calata G.B. Cuneo e arrivo in Largo Terrizzano, prevede due percorsi:

Una corsa di 8 chilometri.

Una Family Run di 5 chilometri.

L’iscrizione (effettuabile sul portale iscrizioni.imperiacorre.it o contattando il numero 347 4059559) comprende il pettorale, il cronometraggio, la maglietta ricordo, l’assicurazione, un primo piatto e una bottiglietta d’acqua. Le premiazioni si svolgeranno alle 20.30 sul palco della Festa, premiando i primi cinque classificati assoluti, le prime cinque donne della prova da 8 km e prevedendo numerosi premi a sorteggio.

Le iniziative nel centro storico

Fino al 29 giugno, la manifestazione gode della stretta collaborazione del C.I.V. NuovOneglia, che anima il centro cittadino con diverse proposte:

Il “Cocktail di San Giovanni” e le vetrine a tema di “San Giovanni in Vetrina”.

L’evento “Cinema e Shopping sotto le Stelle – Ciak si Compra”, in programma giovedì 25 giugno alle ore 21.30 in collaborazione con il Cineforum Imperia, che vedrà i negozi aderenti aperti in via straordinaria in orario serale.