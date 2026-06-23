Nasce dalla proficua collaborazione tra il Perosi Festival e il XVII Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” il terzo e attesissimo appuntamento della rassegna musicale. Mercoledì 24 giugno, alle ore 21:00, la suggestiva Chiesa di Santa Maria Canale di Tortona – uno dei luoghi di culto storicamente e artisticamente più significativi della città – ospiterà il concerto “Gioielli del Barocco europeo”. L’evento promette di accompagnare gli ascoltatori attraverso le pagine più raffinate della produzione strumentale continentale a cavallo tra Sei e Settecento

I protagonisti della serata

A dare voce al repertorio antico, eseguito secondo criteri storicamente informati, sarà il rinomato Collegium Pro Musica. L’ensemble, fortemente specializzato in questo specifico periodo musicale, è formato da eccellenze:

Stefano Bagliano al flauto a becco. Nel dialogo con gli altri strumenti, il flauto diventerà la voce narrante della serata, alternando cantabilità, eleganza e brillantezza tecnica.

al flauto a becco. Nel dialogo con gli altri strumenti, il flauto diventerà la voce narrante della serata, alternando cantabilità, eleganza e brillantezza tecnica. Alberto Pisani al violoncello.

al violoncello. Andrea Coen al clavicembalo.

Un viaggio nel cuore del Barocco continentale

Il programma musicale offrirà uno spaccato della straordinaria circolazione di idee e linguaggi che caratterizzò l’Europa tra il XVII e il XVIII secolo. Il concerto esplorerà una dimensione autenticamente internazionale, superando i confini geografici:

L’eleganza cosmopolita e la fantasia creativa attraverso le opere del fiammingo Jean-Baptiste Loeillet de Gant e del tedesco Georg Philipp Telemann .

e del tedesco . Le sonorità e il virtuosismo italiano, ripercorrendo le pagine di Giovanni Battista Sammartini (artefice del linguaggio che aprì la strada al Classicismo) e Francesco Maria Veracini .

(artefice del linguaggio che aprì la strada al Classicismo) e . Il fascino e le suggestioni della tradizione britannica, con brani di Peter Philips e una celebre melodia di un Autore Anonimo Inglese, sospesa tra Rinascimento e primo Barocco.

Una rassegna che fa rete sul territorio

L’appuntamento tortonese conferma la vocazione del Festival – promosso dall’Associazione Pantheon ETS – a creare reti culturali di spessore, valorizzando al contempo il patrimonio architettonico della provincia alessandrina e unendo ricerca musicologica e qualità esecutiva.

L’intera manifestazione è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, dalla Fondazione CRT, dal Comune di Alessandria, dalla Diocesi di Tortona e dal Consiglio Regionale del Piemonte, avvalendosi del patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione e della Provincia. Preziosa anche la collaborazione tecnica del Conservatorio “A. Vivaldi”, di Iren-Alegas e di ASM Costruire Insieme. Il cartellone completo della stagione è consultabile sul sito ufficiale www.bianchidemicheli.com/festival-alessandria-barocca/.

Informazioni per assistere al concerto

Per partecipare alla serata musicale sono previste le seguenti modalità:

Ingresso: Libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Prenotazioni: Sono consigliate per assicurarsi un posto a sedere all’interno della chiesa.

Sono consigliate per assicurarsi un posto a sedere all’interno della chiesa. Contatti: È possibile prenotare scrivendo un’email all’indirizzo alessandriabaroccaenonsolo@gmail.com oppure telefonando (anche tramite SMS o messaggio WhatsApp) al numero 347 0867632.