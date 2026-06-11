Proseguono i controlli sul territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tortona. Durante un servizio a largo raggio concentrato nelle ore serali e notturne, i militari hanno identificato 150 persone, intercettato un’auto in fuga che trasportava cocaina e individuato quattro cittadini stranieri irregolari, sventando anche un furto all’interno di un supermercato cittadino.

Come richiesto, ecco il testo redatto modificando il meno possibile la nota originale, strutturandola però per una lettura ottimale sul web:

Inseguimento nella notte e droga sequestrata

Nelle ultime ore, i Carabinieri della locale Compagnia di Tortona hanno intensificato le attività di vigilanza con un servizio a largo raggio, concentrato prevalentemente nelle fasce orarie serali e notturne, finalizzato alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa.

Nel corso delle operazioni, che hanno portato all’identificazione di 150 persone, una pattuglia ha intercettato un’autovettura il cui conducente, alla vista dei Carabinieri, ha tentato la fuga. Durante l’inseguimento, gli occupanti del veicolo hanno lanciato dal finestrino dieci dosi di cocaina, per un peso complessivo di dieci grammi, che sono state prontamente recuperate e poste sotto sequestro.

Irregolari sul territorio: furto ed espulsione

L’attività di controllo ha inoltre consentito di rintracciare quattro cittadini stranieri risultati sprovvisti di regolari titoli di soggiorno. Nei confronti degli stessi sono state avviate le procedure amministrative per la regolarizzazione della posizione sul territorio nazionale.

Nello specifico:

Un soggetto è stato bloccato dai Carabinieri mentre tentava di consumare un furto di merce all’interno di un supermercato locale.

Per un altro cittadino straniero, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Questore, è scattato l’accompagnamento coatto presso l’aeroporto di Milano-Malpensa ai fini dell’immediata espulsione dal paese.