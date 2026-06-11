Prosegue la rassegna letteraria “Metti una sera in Biblioteca con…”, il ciclo di incontri dedicato alla presentazione di autori, libri e storie. Giovedì 18 giugno, alle ore 21.00, gli spazi della Biblioteca civica (Piazza XXXI Martiri 1) ospiteranno il terzo appuntamento dell’iniziativa, che vedrà come protagonista Dante Paolo Ferraris e il suo racconto sulla storica “Missione Arcobaleno” in Albania.
L’autore e il libro sulla “Missione Arcobaleno”
Protagonista della serata sarà Dante Paolo Ferraris, disaster manager e specialista in politiche di sicurezza della Protezione civile della provincia di Alessandria. L’autore presenterà al pubblico il suo libro intitolato “Missione Arcobaleno 25 anni dopo: i racconti dei volontari piemontesi al campo di accoglienza di Valona”.
L’opera ripercorre i drammatici e intensi mesi dell’aprile 1999, a venticinque anni di distanza dall’avvio dell’azione umanitaria in aiuto alla popolazione kosovara, in fuga dalla guerra dei Balcani.
I tratti salienti della missione e del libro:
- La prima colonna mobile: Nell’aprile del 1999 partì la prima colonna mobile piemontese di protezione civile. Si trattò della prima missione umanitaria all’estero a cui parteciparono operativamente le Regioni.
- Il campo di Valona: Nell’ex campo volo della città albanese fu allestita un’enorme tendopoli. Grazie alla cooperazione di numerosi volontari, funzionari degli Enti Locali e professionisti, la struttura diede supporto e rifugio a oltre quindicimila sfollati, in gran parte donne e bambini.
- L’assistenza medica: La presenza di un campo medico avanzato rese possibile fornire un’adeguata assistenza sanitaria e le cure di primo soccorso alla popolazione in fuga.
- Le testimonianze: Il volume si presenta come un breve foto-racconto, arricchito da numerose documentazioni fotografiche e costruito sul materiale raccolto direttamente dai protagonisti di quella missione.
Durante la serata di giovedì, l’organizzazione ha reso noto che sarà possibile usufruire anche del servizio di prestito libri della Biblioteca.
Il prossimo appuntamento in rassegna
L’incontro con Ferraris anticipa l’ultimo appuntamento della rassegna “Metti una sera in Biblioteca con…”, che si terrà la settimana successiva. Giovedì 25 giugno alle ore 21.00, presso la Piazzetta del Centro Comunale di Cultura, sarà ospite Raffaella Romagnolo per la presentazione del suo romanzo autobiografico “La segreta cura” (edito da Mondadori, 2026).
Informazioni e contatti: Per ulteriori dettagli sugli eventi è possibile contattare la biblioteca via e-mail all’indirizzo biblioteca@comune.valenza.al.it oppure chiamando il numero 0131 949286.