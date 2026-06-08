n occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia 2026, la Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” apre le porte a un affascinante viaggio nel tempo. Venerdì 12 giugno, un evento speciale organizzato dal MA-DE esplorerà le antiche rotte e l’economia cittadina, unendo la rigorosa ricerca accademica all’entusiasmo e alla creatività degli studenti locali.

Alla scoperta delle radici: l’incontro in Biblioteca

Nel pomeriggio di venerdì 12 giugno, dalle ore 17,30 alle 19.30, presso la Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda”, in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia 2026, il MA-DE Museo Archeologico Dertona, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo, ha organizzato un momento di incontro destinato ad illustrare i primi risultati derivanti da progetti di ricerca e da attività laboratoriali. In particolare, il dottor Luca Secchi diplomando della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università degli Studi di Genova, illustrerà il valore delle anfore come strumento privilegiato per la ricostruzione degli aspetti economici e commerciali intessuti da Dertona nel corso dell’antichità.

Seguirà la presentazione dei progetti degli studenti del liceo Peano coordinati dalle professoresse Manuela Bonadeo e Cristina Porro, realizzati durante il laboratorio “Iter ad Iuliam Dertonam- Piano Triennale delle Arti”: racconti di viaggio di uomini, prodotti e manufatti secondo gli indizi forniti dall’archeologia e riletti in chiave divulgativa. Un’occasione preziosa per riscoprire le radici della nostra comunità e valorizzare il grande lavoro di rete tra istituzioni museali, eccellenze scolastiche e realtà culturali del territorio tortonese.

Per informazioni: tel.: 0131.864.444; email: biblioteca@comune.tortona.al.it; museocivico@comune.tortona.al.it