L’Amministrazione comunale ha ufficialmente varato l’organizzazione della quindicesima edizione del festival “Estate Musicale Dianese”. L’attesa rassegna, che animerà le calde serate cittadine, porterà nel suggestivo Parco di Villa Scarsella ben sette appuntamenti di altissimo livello.

La programmazione culturale estiva di Diano Marina entra nel vivo, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel garantire un’offerta di svago e intrattenimento di qualità sia per i residenti sia per i numerosi turisti. Attraverso una recente determinazione dirigenziale (la n. 581 del 5 giugno 2026), il Settore Turismo ha definitivamente approvato e sostenuto l’organizzazione della storica e amata kermesse “Estate Musicale Dianese 2026”.

Una virtuosa sinergia per la cultura

Il festival, giunto quest’anno all’importante traguardo della quindicesima edizione, si conferma come uno dei capisaldi degli eventi cittadini sotto le stelle. La rassegna, un tradizionale contenitore che spazia dalla musica all’opera fino al cabaret, è il frutto della consolidata e proficua collaborazione tra il Comune di Diano Marina, l’Associazione “Ritorno all’Opera” di Imperia e l’Associazione Amici della Musica del Golfo Dianese. Un lavoro di squadra fondamentale per valorizzare gli spazi pubblici e promuovere l’aggregazione sul territorio.

Il programma completo a Villa Scarsella

La rassegna si articolerà in un ricco cartellone composto da sette appuntamenti imperdibili, tutti previsti nella suggestiva e accogliente cornice del Parco di Villa Scarsella.

Di seguito il calendario completo degli eventi in programma:

04 luglio 2026: The best of Dire Straits (Concerto Tributo)

The best of Dire Straits (Concerto Tributo) 11 luglio 2026: Arcipelago dei Segni (Spettacolo di Balletto)

Arcipelago dei Segni (Spettacolo di Balletto) 24 luglio 2026: Carmina Burana (Cantata scenica)

Carmina Burana (Cantata scenica) 07 agosto 2026: Paul McCartney e i Beatles (Concerto/racconto con la speciale consegna del “Premio Città di Diano Marina” all’attore Gianmarco Tognazzi)

Paul McCartney e i Beatles (Concerto/racconto con la speciale consegna del “Premio Città di Diano Marina” all’attore Gianmarco Tognazzi) 13 agosto 2026: Elton John Tribute Show (Concerto Tributo)

Elton John Tribute Show (Concerto Tributo) 17 agosto 2026: Una notte a Hollywood (Concerto dedicato alle grandi musiche da film)

Una notte a Hollywood (Concerto dedicato alle grandi musiche da film) 26 agosto 2026: Tre come noi (Serata dedicata alla musica Jazz)