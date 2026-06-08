Acqui Terme si prepara ad accogliere uno degli artisti più influenti e iconici del Novecento. Dal 13 giugno al 5 luglio 2026, i prestigiosi spazi di Palazzo Robellini ospiteranno la 51ª Mostra Antologica della città dedicata ad Andy Warhol, offrendo al pubblico un affascinante percorso gratuito attraverso i capolavori del padre della Pop Art.

L’atteso evento rappresenta il principale appuntamento culturale dell’estate acquese e porta avanti una solida tradizione espositiva che da oltre cinquant’anni arricchisce la proposta cittadina. La mostra, promossa dal Comune di Acqui Terme (attraverso l’Assessorato alla Cultura) in stretta collaborazione con l’Associazione Internazionale per l’Incisione, si inserisce all’interno del ricco cartellone della XVII Biennale Internazionale per l’Incisione – Premio Acqui, creando un ponte inedito e originale tra la grafica d’arte e il dirompente linguaggio warholiano.

L’apertura ufficiale al pubblico è fissata per sabato 13 giugno alle ore 11:00.

I 22 capolavori in mostra a Palazzo Robellini

All’interno di Palazzo Robellini saranno esposte ventidue opere autentiche, accuratamente selezionate per ripercorrere i momenti più significativi della ricca e rivoluzionaria produzione dell’artista americano.

I visitatori avranno l’opportunità di ammirare dal vivo immagini entrate ormai nell’immaginario collettivo globale: dal mito di Marilyn Monroe alle celebri scatole delle Campbell’s Soup Cans e dei Brillo Soap Pads, passando per lo storico vinile dei Velvet Underground & Nico, fino ad arrivare al ritratto di Carlo Monzino e alla serie “Ladies & Gentleman”.

La scelta di omaggiare Warhol affonda le sue radici proprio nel profondo legame tra la sua ricerca visiva e le tecniche della stampa d’arte. Sfruttando la serigrafia, la serialità, la riproduzione e la formidabile forza iconica delle immagini, il genio statunitense ha trasformato il concetto stesso di opera d’arte, sviluppando tematiche che trovano una connessione del tutto naturale con l’antica tradizione dell’incisione celebrata dalla Biennale acquese.

Lo spettacolo in Piazza della Bollente e la voce delle Istituzioni

L’arte pop di Warhol non rimarrà confinata all’interno delle sale espositive, ma invaderà e animerà l’intero centro storico. Sabato 13 giugno, alle ore 21:00, Piazza della Bollente ospiterà la cerimonia conclusiva della Biennale, trasformando lo spazio urbano in un palcoscenico immersivo con videoproiezioni, musica e danza. Lo spettacolo, curato e ideato dal regista Alessandro Mazzini, vedrà esibirsi la soprano Anna Konovalova, accompagnata da un corpo di ballo impegnato in una coreografia originale ispirata proprio al tema della ripetizione e della variazione.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa per la comunità locale sono il Sindaco di Acqui Terme, dott. Danilo Rapetti Sardo Martini, e l’Assessore alla Cultura, dott. Michele Gallizzi: “La mostra dedicata ad Andy Warhol rappresenta per Acqui Terme un appuntamento di straordinario valore culturale, capace di coniugare la grande tradizione delle nostre Mostre Antologiche con una visione internazionale dell’arte contemporanea. Ospitare uno dei protagonisti assoluti del Novecento significa offrire ai cittadini e ai visitatori un’occasione unica. Un’iniziativa che conferma la vocazione di Acqui Terme come città della cultura e dell’arte”.

Un forte entusiasmo pienamente condiviso dal Notaio Luca Lamanna, Presidente della Biennale: “Warhol è un autore che non smette di parlare al presente. Ospitare una mostra di questa portata significa confermare la nostra anima: avvicinare il grande pubblico all’arte del Novecento. La luce che un nome come Warhol sa generare illumina anche chi, oggi, con la stessa inquietudine creativa, porta avanti la propria ricerca: gli artisti della nostra Biennale, che in questo dialogo tra passato e presente trovano uno spazio di visibilità e risonanza”.

Orari di apertura e informazioni utili

L’ingresso alla 51ª Mostra Antologica è completamente gratuito. L’esposizione osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico:

Dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 10:00 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle ore 16:00 alle 20:00.

dalle ore 10:00 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle ore 16:00 alle 20:00. Sabato e Domenica: dalle ore 10:00 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle ore 15:00 alle 20:00.