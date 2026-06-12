Questa mattina il Municipio di Tortona ha aperto le sue porte per celebrare una magnifica pagina dello sport cittadino. L’Amministrazione comunale ha infatti accolto con tutti gli onori i ragazzi della formazione Under 19 del Derthona Basket, reduci da una straordinaria impresa: la conquista dell’ambito titolo di Campioni d’Italia Under 19 Eccellenza per la stagione 2025/2026.

Il ringraziamento delle istituzioni

A fare gli onori di casa e ad accogliere calorosamente atleti, tecnici e dirigenti della società sportiva sono state le massime cariche cittadine: il Sindaco Federico Chiodi, l’Assessore allo Sport Giordana Tramarin e il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo.

Le istituzioni hanno voluto esprimere di persona le più sentite congratulazioni da parte di tutta l’Amministrazione. Un momento di festa e di orgoglio civico, in cui è stato rivolto un profondo ringraziamento ai giovani cestisti per aver portato in alto il nome di Tortona, posizionandolo letteralmente sul tetto d’Italia.

Un’eccellenza che premia il lavoro di squadra

La vittoria dello scudetto giovanile non è frutto del caso, ma il risultato di una programmazione attenta e di una dedizione assoluta. Durante l’incontro in Comune è stato infatti sottolineato come questo traguardo straordinario vada a premiare diversi fattori fondamentali:

Il talento puro e l’ impegno quotidiano speso dai ragazzi sul parquet in ogni singolo allenamento.

puro e l’ speso dai ragazzi sul parquet in ogni singolo allenamento. Il lavoro incessante, meticoloso e appassionato di tutto lo staff tecnico e dirigenziale.

tecnico e dirigenziale. La grandissima qualità di un settore giovanile che continua a crescere anno dopo anno, consolidandosi come una vera e propria eccellenza e un vanto per l’intera comunità tortonese.