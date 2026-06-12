SABATO 13 GIUGNO

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it Tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Sale: alle 21,15 presso la Chiesa di Santa Maria e San Siro concerto dell’ensemble Aure Placide

Viguzzolo: presso la Pieve Esposizione della mostra fotografica “Intrecci”, dove poter ammirare gli scatti suggestivi di Sara Mercadante.

DOMENICA 14 GIUGNO

Tortona: alle ore 16:30 – Saggio di fine anno delle classi di pianoforte, violino e violoncello, presso l’Azienda Agricola “La Colombera” (Strada Comunale per Vho, Tortona).

Tortona: a partire dalle ore 16:00, il Giardino “La Lucciola” di Tortona (situato in Viale Milite Ignoto, 1) si animerà di colori, creatività e divertimento. La Fondazione Nala invita infatti tutte le famiglie a partecipare a “Bambini in Festa!”, un ricco pomeriggio interamente dedicato allo svago e alla socializzazione dei più piccoli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Garbagna: fino al 14 giugno presso la sala Polifunzionale Rovelli mostra di pittoscultura di Sonia Delponte e Fabrizio Falchetto. Orario 10-12 e 15-19

Garbagna: sagra della ciliegie con pranzo in piazza, bancarelle e maifestazioni

Pontecurone: in piazza Bertelli festa dell’Avis Si fa un salto indietro nel tempo con la party band “Tutti a 90”, pronta a proporre un divertente viaggio tra le più celebri hit degli anni ’90 (e non solo). La serata sarà impreziosita dalla presenza di simpatiche mascotte per la gioia e il divertimento di tutti i bambini.

Viguzzolo: presso la Pieve Esposizione della mostra fotografica “Intrecci”, dove poter ammirare gli scatti suggestivi di Sara Mercadante.