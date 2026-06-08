Domenica 7 giugno, nella vivace cornice dell’annuale Festa dello sport e delle famiglie, il Santuario della Madonna della Guardia di Tortona ha ospitato l’inaugurazione ufficiale di una nuova palina informativa, posizionata all’ingresso del Centro Mater Dei. L’installazione segna un traguardo fondamentale per lo sviluppo turistico e la valorizzazione culturale della città.

L’inaugurazione tortonese (che si aggiunge alle paline già posizionate presso la stazione ferroviaria) rappresenta l’apice dell’evoluzione del progetto “Microcosmi”. Istituita negli anni scorsi come brillante iniziativa del Distretto 2032 del Rotary (Liguria e Basso Piemonte), la campagna ha riscosso un notevole successo, dimostrando una grande vitalità nel raggiungere il suo obiettivo primario: valorizzare i luoghi e i territori che si trovano ai margini dei grandi flussi turistici (come l’Appennino ligure-piemontese) attraverso strumenti digitali innovativi e facilmente accessibili.

Dalla mappatura digitale al territorio

La genesi del progetto ha visto i vari club del distretto impegnati nell’inserimento di numerose proposte, relative al patrimonio artistico, storico e culturale locale, all’interno di un vasto archivio digitale. Questo lavoro è culminato nello sviluppo di un’applicazione dedicata. L’ultimo e decisivo passo sul territorio è stato proprio la realizzazione di queste paline informative fisiche, posizionate in punti strategici dei percorsi suggeriti e dotate di un pratico QRcode per accedere immediatamente ai contenuti inseriti nel database.

“La riscoperta di Tortona” e le vie della fede

Il successo dell’iniziativa ha spinto gli organizzatori ad allargarne ulteriormente l’ambito, dando vita al percorso intitolato “La riscoperta di Tortona”, dicitura fieramente riportata sulla palina appena inaugurata.

La valenza di questo nuovo punto informativo per la comunità è duplice. Da un lato, funge da vero e proprio snodo per tutti i percorsi proposti che si irradiano verso le suggestive valli tortonesi. Dall’altro, rappresenta il punto di partenza ufficiale per un importante itinerario di turismo religioso in quattro tappe, denominato “La devozione Mariana – pellegrinaggio insieme a San Luigi Orione”.

La sinergia tra le istituzioni e il ricordo di Don Orione

La semplice ma sentita cerimonia di inaugurazione ha visto una vasta partecipazione delle istituzioni locali, a testimonianza del grande lavoro di rete a favore della comunità. Dopo la presentazione tecnica del progetto a cura di Mauro Conta (presidente distrettuale della commissione Microcosmi) e di Gian Paolo Ghelardi (che ne ha curato i contenuti e l’allestimento), il Sindaco di Tortona Federico Chiodi ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale. A rimarcare l’importanza del luogo è intervenuto il rettore del Santuario, don Luigino Brolese, il quale ha ricordato con emozione alcuni aspetti della vita di San Luigi Orione, ponendo l’accento sui pellegrinaggi che il Santo organizzava con i mezzi di trasporto dell’epoca e che vedevano la partecipazione di un numero enorme di fedeli.

A testimoniare la vicinanza della Città, hanno partecipato all’evento anche gli assessori Giordana Tramarin e Fabio Morreale, insieme al presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo. Per il Rotary, oltre ai referenti del progetto, sono intervenuti il presidente distrettuale della commissione Cultura Enrico Pianetta e l’incoming assistente del governatore per l’area sud-est Ferdinando Balzarotti.

Come scaricare l’Applicazione

I cittadini e i turisti possono usufruire di tutti i percorsi e le informazioni inquadrando il QRcode presente sulle paline, oppure scaricando direttamente l’applicazione “Microcosmi” sui propri dispositivi mobili tramite i seguenti canali ufficiali: