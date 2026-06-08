Sabato 13 giugno 2026 alle ore 17,00 nelle Sale al Secondo Piano del Castello del Monferrato, sarà inaugurato il “Salone dei Cibi Leali”, nuovo progetto espositivo dedicato all’incontro tra cultura gastronomica, arte, design e relazioni.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccontare il territorio del Monferrato attraverso le sue eccellenze produttive, le imprese, la creatività e il patrimonio culturale, proponendo un percorso in cui il cibo diventa strumento di narrazione, esperienza estetica e occasione di confronto tra persone, idee e realtà diverse.

Tema guida dell’edizione sarà “CibiLeaLi – Nutrire la Terra, Nutrire le Relazioni”, un concetto che mette in dialogo tradizione e innovazione, agricoltura e cultura, valorizzando il concetto di economia leale ispirata al B.I.L. – Benessere Interno Lordo, modello che considera il benessere delle persone, la qualità delle relazioni e la salute del territorio elementi fondamentali per la crescita di una comunità.

Tra gli aspetti caratterizzanti del percorso espositivo vi sarà il rapporto tra food & beverage e design, attraverso oggetti che hanno saputo trasformarsi in simboli riconoscibili della cultura del gusto contemporanea.

Il Salone proporrà inoltre una riflessione sul valore del “fatto ad arte”, ponendo al centro il significato del fare autentico, etico e condiviso. L’iniziativa coinvolgerà oltre trenta tra artisti, imprese, enti e associazioni del territorio monferrino e piemontese. Tra i protagonisti figurano il produttore giapponese di Onda Sakè, Mitsuto Yagyu, che ha sviluppato nel vercellese una produzione capace di unire cultura giapponese e tradizione risicola piemontese, e il designer Ferdi Giardini.

La serata inaugurale sarà accompagnata da un rinfresco e dalla performance dell’artista Annalisa Rinaldi. Nel corso dell’evento sarà inoltre presentato il contest “Il Bicchiere del Barbesino”, dedicato alla progettazione di un calice simbolo del Monferrato casalese.

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 26 luglio 2026 negli orari di apertura del Castello del Monferrato.

L’accesso sarà libero e gratuito.

Per informazioni: scuoladelgusto@h-for.eu e g.boi@h-for.eu.