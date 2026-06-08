La comunità di Tortona si prepara a vivere una straordinaria serata all’insegna dello spettacolo e, soprattutto, della solidarietà. Domenica 21 giugno 2026, l’Arena Megaplex Oasi ospiterà un grande evento benefico i cui proventi saranno interamente devoluti all’Associazione Enrico Cucchi – Volontari per le cure palliative, realtà che da oltre trent’anni rappresenta un faro per la cura e l’assistenza dei malati più fragili del territorio.

L’iniziativa si inserisce nella quinta edizione della fortunata rassegna “Love for Music – Music for Love”, un format che unisce l’intrattenimento di altissimo livello all’impegno concreto per le fasce più deboli della cittadinanza, dimostrando ancora una volta la grande generosità del tessuto sociale tortonese.

Spettacolo, comicità e i ritmi del grande jazz

Il sipario sull’evento si alzerà a partire dalle ore 20:30. La prima parte della serata promette grande divertimento grazie alla presenza di volti noti del panorama comico nazionale, in arrivo direttamente dai palcoscenici televisivi di Zelig e Colorado Cafè: Leonardo Manera, Dado e Giovanni Cacioppo intratterranno il pubblico con le loro irresistibili gag.

A seguire, l’atmosfera si scalderà con l’energia e le inconfondibili melodie jazz di Paolo Jannacci, che salirà sul palco accompagnato dal talento di Daniele Moretto alla tromba.

A valorizzare ulteriormente la serata sarà la presenza delle eccellenze musicali locali. Tra i protagonisti spicca infatti la band Your Sound, formazione che annovera alcuni tra i migliori rappresentanti della musica cittadina: Emanuele Consogno (batteria), Nicola Bruno (basso), Umberto Ferrarazzo e Marco Todarello (chitarra), Lorenzo Marcenaro (tastiere). Il gruppo sarà magistralmente guidato dal maestro Enzo Consogno al pianoforte e alla direzione musicale, con Emanuele Semino voce solista e direzione artistica, affiancati dall’Ensamble vocale InCanto Armonico.

Il Premio Luigi Albertelli e la memoria cittadina

Durante la manifestazione, il palcoscenico dell’Arena Megaplex Oasi farà da cornice a un importante momento di celebrazione della cultura locale. A Paolo Jannacci verrà infatti conferito il “Premio alla carriera Luigi Albertelli”.

Il riconoscimento è istituito in onore dell’indimenticato autore e paroliere tortonese, amato da intere generazioni di appassionati per aver firmato grandi successi della canzone italiana (come “Zingara” portata al successo da Iva Zanicchi o i brani storici dei Dik Dik) e per essere stato l’autore delle intramontabili colonne sonore di cartoni animati cult come “Ufo Robot”, “Furia” e “Capitan Harlock”.

I traguardi della rassegna e l’obiettivo benefico

L’evento rappresenta il fiore all’occhiello di un percorso solidale che negli anni ha raggiunto risultati straordinari. Grazie alla generosità degli sponsor e alla grandissima partecipazione di pubblico agli spettacoli delle scorse edizioni (che hanno visto protagonisti artisti del calibro di Mogol, dei Nomadi, di Enrico Ruggeri e di Irene Grandi), la rassegna ha permesso di donare finora ben 173.000 euro alla Lega Italiana per la lotta contro i Tumori di Tortona e all’Associazione Enrico Cucchi. Fondi fondamentali che hanno garantito l’acquisto di strumentazioni salvavita: il successo del concerto di Irene Grandi dello scorso anno, ad esempio, ha consentito di dotare l’Associazione di un ecografo di ultima generazione e di due dispositivi montascale.

Anche quest’anno, l’intero ricavato della serata servirà all’Associazione per acquistare presidi e dispositivi medici e sanitari, rivelandosi indispensabile per assistere nel modo migliore i malati non guaribili.

Sinergia istituzionale e informazioni sui biglietti

La manifestazione testimonia il grande lavoro di rete della comunità e vanta il convinto patrocinio del Comune di Tortona, affiancato dal fondamentale sostegno di Bertram Derthona Basket, BCC Derthona Basket e di numerosi altri sostenitori locali.

I biglietti per assistere allo spettacolo e contribuire a questa nobile causa sono già disponibili per l’acquisto online sulla piattaforma Ticketone, mentre la biglietteria fisica è regolarmente attiva presso la cassa centrale dell’Iper Tortona.