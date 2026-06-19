Il Comune di Tortona punta sul rinnovamento e sulla sicurezza dei percorsi pedonali cittadini. Attraverso un’apposita ordinanza dirigenziale del Servizio Polizia Municipale, è stata infatti disposta la modifica temporanea della viabilità per consentire l’apertura di un cantiere stradale interamente dedicato ai lavori di rifacimento e sistemazione dei marciapiedi in via Opizzoni e corso Cavour, nel tratto in prossimità della loro intersezione.

L’intervento, programmato a seguito della richiesta inoltrata dall’Ufficio Tecnico Comunale, prenderà il via lunedì 22 giugno 2026. La conclusione delle lavorazioni è stimata in 15 giorni lavorativi, sebbene il provvedimento preveda un arco temporale più ampio per tutelare la corretta esecuzione delle opere anche in caso di eventuali condizioni meteorologiche avverse.

Le modifiche alla viabilità e i divieti per il cantiere

Per consentire l’operatività dei mezzi e garantire la massima prevenzione per la sicurezza pubblica, a partire dal 22 giugno e fino al termine delle attività verranno applicati i seguenti provvedimenti viabilistici:

Divieto di sosta temporaneo: È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli (ad eccezione di quelli adibiti alle lavorazioni) negli stalli presenti lungo i tratti interessati. I cartelli di divieto dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell’inizio effettivo delle restrizioni.

È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli (ad eccezione di quelli adibiti alle lavorazioni) negli stalli presenti lungo i tratti interessati. I cartelli di divieto dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell’inizio effettivo delle restrizioni. Restringimento della carreggiata: Verrà allestito un cantiere stradale con la possibilità di una riduzione dello spazio di transito per le auto sulla base della tipologia di lavorazioni da eseguirsi.

Verrà allestito un cantiere stradale con la possibilità di una riduzione dello spazio di transito per le auto sulla base della tipologia di lavorazioni da eseguirsi. Transito alternato: In caso di necessità e in base alle reali esigenze connesse alle lavorazioni, è prevista la presenza di movieri muniti di idoneo vestiario di autoprotezione visibile e paletta per la disciplina del traffico.

L’impresa incaricata

I lavori di sistemazione dei marciapiedi saranno eseguiti per conto del Comune di Tortona dall’Impresa Torti Pietro di Torti Andrea e C sas di Tortona. La ditta esecutrice avrà anche l’onere della posa di transenne e della segnaletica stradale necessaria a rendere visibile il cantiere sia di giorno che di notte.