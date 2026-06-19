Prendono ufficialmente il via oggi, venerdì 19 giugno, a Imperia i festeggiamenti della 46ª edizione della Festa di San Giovanni – Ineja 2026. La storica manifestazione, organizzata dal Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi insieme alla Città di Imperia con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia e la collaborazione del C.I.V. NuovOneglia, animerà la città fino al 29 giugno nella suggestiva cornice della Banchina Aicardi e di Calata G.B. Cuneo, nel cuore di Oneglia. Si tratta di undici giorni interamente dedicati a gastronomia, cultura, tradizione, musica, sport e intrattenimento per tutte le età.

Il taglio del nastro e le aree aperte al pubblico

L’inaugurazione ufficiale è in programma per le ore 18.30 con il tradizionale taglio del nastro alla presenza delle autorità civili e militari. Ad accompagnare il momento inaugurale sarà la Banda di Pompeiana, diretta dal Maestro Daniele Conio, che si esibirà presso il Molo Corto, posizionato all’ingresso dell’area festa.

Contestualmente, apriranno al pubblico diversi spazi e servizi dedicati ai visitatori:

L’Info Point e l’Area Bimbi.

Il presidio di assistenza sanitaria curato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Imperia, che garantirà il supporto per tutta la durata dell’evento.

La mostra storica “Scagno 1930”, curata da Sergio Cecchinel e allestita presso la Tenda della Cultura.

La mostra fotografica “Ineja. Uno sguardo d’autore”, curata da Marco “Fish” Pesce.

La 18ª edizione di MercantIneja, la tradizionale mostra mercato organizzata lungo Calata G.B. Cuneo da Espansione Eventi di Paola Savella e Bevox di Filippo Devia.

Shopping con MercantIneja e le vetrine del C.I.V.

Lungo Calata G.B. Cuneo saranno presenti oltre trenta espositori provenienti da tutta Italia. Tra le eccellenze si segnalano le ceramiche e i tavoli in pietra lavica di Caltagirone dalla Sicilia, l’arredamento etnico e le lavorazioni in legno dalla Lombardia, e gli operatori di aromaterapia, cristalloterapia e benessere naturale dalla Romagna. Gli stand offriranno bijoux artigianali, oggettistica in terracotta, articoli per la casa, prodotti a base di lavanda biologica, abbigliamento, specialità enogastronomiche regionali (tra cui miele, liquirizia, piadina romagnola e il dolce ungherese Kürtőskalács), oltre a gadget della cultura pop orientale e un’esposizione di vetture delle concessionarie del territorio.

Il centro storico cittadino sarà inoltre coinvolto attivamente grazie a due iniziative specifiche promosse dal C.I.V. NuovOneglia:

Il Cocktail di San Giovanni: Un esclusivo drink a tema creato appositamente dai locali aderenti per la festa.

Un esclusivo drink a tema creato appositamente dai locali aderenti per la festa. San Giovanni in Vetrina: L’allestimento delle attività commerciali con richiami alla tradizione e l’esposizione dei manifesti storici della manifestazione.

Il programma della prima serata tra cucina e musica

Il cuore enogastronomico della manifestazione si accenderà a partire dalle ore 19.00 con l’apertura delle casse, seguita alle ore 19.30 dall’avvio operativo de “La Cucina di San Giovanni”. Per la serata inaugurale, il piatto del giorno speciale proposto dai volontari del Comitato sarà il tradizionale “Branda”.

L’area spettacoli proporrà invece il seguente intrattenimento per la serata di venerdì:

Ore 20.30: Intrattenimento iniziale con Enzo Testini, in arte DJ Tex.

Intrattenimento iniziale con Enzo Testini, in arte DJ Tex. Ore 21.00: Concerto della Banda di Pompeiana diretta dal Maestro Daniele Conio.

Concerto della Banda di Pompeiana diretta dal Maestro Daniele Conio. Ore 21.40: Chiusura di serata all’insegna della musica e del divertimento ancora con DJ Tex.

All’interno dell’area saranno infine presenti con propri spazi informativi la Polizia Locale, il Rifugio “La Cuccia” – Canile di Imperia, il Club Marathon Imperia, la Compagnia di San Leonardo, il Circolo ARCI Solidarietà (Progetto Cena Fuori) e l’Intercultura O.d.V.. Il calendario completo e tutti gli aggiornamenti quotidiani sono consultabili sul sito ufficiale e sui canali social della manifestazione.