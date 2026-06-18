Grande successo di pubblico a Diano Marina per il primo dei tre attesi concerti estivi della Banda Musicale cittadina. La centralissima piazza Martiri della Libertà, che ospita anche la sede del Comune, si è presentata completamente gremita di persone per l’occasione. Il folto pubblico presente ha mostrato di apprezzare calorosamente le canzoni eseguite dall’ensemble, composto per la serata da una cinquantina di elementi sotto l’esperta direzione di Nadia Spagnuolo.

Un repertorio speciale dedicato all’Amore

L’esibizione ha saputo emozionare i presenti grazie a una scelta tematica molto coinvolgente. Il concerto è stato infatti interamente dedicato alle musiche a tema “Amore”, spaziando attraverso diversi generi musicali:

Celebri e suggestive colonne sonore e musiche da film.

Canzoni tradizionali e pop entrate nell’immaginario collettivo.

Altri storici brani orchestrali riadattati per l’organico bandistico.

La serata ha vissuto anche un momento di grande condivisione e valore comunitario, ospitando sul palcoscenico alcuni giovanissimi musicisti (bambini) della zona, che si sono esibiti davanti alla platea cittadina.

I prossimi appuntamenti in calendario

Per chi volesse seguire le prossime esibizioni all’aperto della Banda Musicale di Diano Marina, la programmazione estiva prevede altre due date ufficiali per la stagione 2026:

Mercoledì 29 Luglio 2026

Giovedì 10 Settembre 2026