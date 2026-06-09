In occasione della 53esima Giornata Mondiale dell’Ambiente, il Gruppo ACOS e Gestione Ambiente hanno scelto di lanciare un segnale concreto di responsabilità e cura del territorio. Un team interaziendale composto dai dipendenti delle diverse società del Gruppo si è infatti unito in una squadra di volontari per un’azione straordinaria di pulizia all’interno del Parco dello Scrivia a Tortona.

Meno rifiuti, più natura. È con questo spirito che il Gruppo ACOS ha scelto di celebrare concretamente la 53esima Giornata Mondiale dell’Ambiente.

Nei giorni scorsi un team interaziendale composto dai dipendenti delle diverse società del Gruppo (Gestione Ambiente, Gestione Acqua, Acos Energia, Acosì, Reti e Anemos) si è trasformato in una squadra unita di volontari per un’azione straordinaria di pulizia del territorio

L’intervento ha preso di mira il Parco dello Scrivia di Tortona, un’area verde splendida e dal grande valore naturalistico, ma purtroppo troppo spesso colpita da fenomeni di inciviltà e abbandono di rifiuti. Armati di sacchi e guanti, i colleghi delle diverse anime del Gruppo hanno lavorato fianco a fianco dalle 10:00 alle 13:00, unendo le forze per ripulire, proteggere e valorizzare un polmone verde fondamentale per la comunità locale.

Il bilancio finale dell’iniziativa parla chiaro: sono stati raccolti oltre 100 kg di rifiuti.

L’iniziativa ha dimostrato che fare squadra non solo fa bene al clima aziendale, ma fa benissimo anche al pianeta, trasformando una ricorrenza teorica — istituita dall’ONU per sensibilizzare sull’urgenza di proteggere gli ecosistemi — in un segnale tangibile di senso civico.

“Vedere i dipendenti delle nostre diverse società lavorare spontaneamente l’uno accanto all’altro, togliendosi la veste istituzionale per indossare quella di volontari, è l’orgoglio più grande per il nostro Gruppo. Con questa giornata abbiamo voluto lanciare un messaggio forte: la transizione ecologica non si fa solo con i grandi trattati internazionali, ma si costruisce con le azioni quotidiane e con l’amore per la propria terra. Oggi abbiamo sottratto all’incuria oltre 100 chili di rifiuti, ma il vero obiettivo è che si passi definitivamente dall’indifferenza alla cura del bene comune. Il Parco dello Scrivia è un patrimonio di tutti e speriamo che questo gesto spinga i cittadini a ricordare che il pianeta è l’unica casa che abbiamo, e va protetto ogni giorno”, ha dichiarato Adelio Ferrari, Presidente di Gestione Ambiente.

Nella foto di Gruppo, in alto, oltre ai dipendenti ci sono anche Adelio Ferrari, Presidente di Gestione Ambiente, Marco Peretti, AD di Gestione Ambiente e Daniele Calore, Vicesindaco del Comune di Tortona che hanno raccolto i rifiuti insieme ai dipendenti