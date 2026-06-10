Il tanto atteso momento è arrivato: sabato 20 giugno si terrà il taglio del nastro che segnerà l’apertura ufficiale del tratto di pista ciclabile relativo all’Incompiuta, il suggestivo percorso costiero che unisce Diano Marina a Imperia. Un traguardo storico per la viabilità dolce e per il rilancio turistico dell’intero Ponente ligure attraverso la Pista Ciclabile “Riviera dei Fiori”.

Dopo decenni di attesa, l’Incompiuta diventa oggi il simbolo tangibile di un collegamento moderno, continuo e fruibile. Il nuovo percorso ciclopedonale, tassello fondamentale e scenografico della più ampia Ciclovia Tirrenica, offrirà a residenti e turisti una passeggiata mozzafiato a picco sul mare, restituendo alla comunità un tratto di costa dal valore paesaggistico inestimabile.

Un tracciato all’insegna della massima sicurezza

Per garantire la piena tranquillità agli utenti che percorreranno il suggestivo tratto di Capo Berta, l’Amministrazione comunale ha messo in campo opere di messa in sicurezza e tecnologie all’avanguardia.

Il versante roccioso è stato infatti oggetto di un attento consolidamento. Lungo il percorso è stato installato un moderno sistema di sensori in grado di monitorare costantemente le reti paramassi: in caso di piccoli smottamenti o caduta di detriti, il sistema allerterà immediatamente i tecnici in tempo reale, consentendo di intervenire con la massima rapidità per le necessarie operazioni di disgaggio, pulizia e ripristino, evitando chiusure prolungate. A ulteriore garanzia dell’incolumità pubblica, è stata prevista una corsia interamente riservata ai mezzi di emergenza, assicurando così soccorsi tempestivi in caso di necessità.

Una nuova veste verde e luminosa

Il progetto non si è limitato alla sola sicurezza strutturale, ma ha rivoluzionato l’intera estetica e funzionalità del percorso. La ciclabile si presenterà arricchita da un nuovo ed efficiente sistema di illuminazione che permetterà di godere del panorama anche nelle ore serali, rendendo la passeggiata ancora più suggestiva.

Grande attenzione è stata dedicata anche al decoro paesaggistico e all’integrazione con l’ambiente circostante. Lungo l’intero tracciato sono state messe a dimora numerose alberature ed essenze tipiche della profumata macchia mediterranea. A colorare e profumare la via ci saranno tamerici, jacaranda, oleandri, cespugli di rosmarino, ginestra spinosa e agavi.

L’evento inaugurale di sabato 20 giugno si preannuncia come una grande festa per l’intero Golfo Dianese e per la città di Imperia, segnando la piena continuità della mobilità costiera. Un’opportunità straordinaria per vivere lo sport, l’aria aperta e il turismo sostenibile in uno degli angoli più belli della Liguria.