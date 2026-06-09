Nuovo importante appuntamento all’insegna della solidarietà e della cultura ad Alessandria. Sabato 13 giugno, la suggestiva cornice della Chiesa del Carmine ospiterà l’azione sacra “Lo Spirito promesso”, un evento speciale promosso dall’associazione Comunarte per raccogliere fondi a favore delle opere assistenziali della Caritas Diocesana.

Dopo il grande successo riscosso nel gennaio dello scorso anno al Teatro Alessandrino con il musical ispirato alla pellicola premio Oscar “La La Land”, l’associazione alessandrina di promozione culturale e sociale torna sulla scena con una proposta profondamente legata alla spiritualità del territorio.

Un’opera sacra contemporanea per la Pentecoste

L’appuntamento è fissato per sabato 13 giugno alle ore 17:00 presso la Chiesa del Carmine, situata in via Guasco ad Alessandria. Lo spettacolo, organizzato in occasione delle celebrazioni di Pentecoste, si presenta come un’azione sacra tratta direttamente dagli Atti degli Apostoli.

Dal punto di vista stilistico, “Lo Spirito promesso” mette sapientemente in dialogo la tradizione della musica sacra, la grandiosità dell’opera e le sonorità della musica contemporanea. Una fusione che, nelle intenzioni degli autori, vuole rappresentare ed esaltare la pluralità interna della Chiesa manifestata proprio dall’evento della Pentecoste.

I protagonisti sul palcoscenico

Il prestigioso e complesso sforzo produttivo vedrà la partecipazione di un ricco cast di artisti, diretti dal giovane e talentuoso compositore Gerardo Herrera Benavides:

Interpreti principali: Giada Ghiglino vestirà i panni della Vergine Maria, affiancata da Lorenzo Medicina nel ruolo di Pietro e da Leonardo Sacconi in quello di Mattia.

Giada Ghiglino vestirà i panni della Vergine Maria, affiancata da Lorenzo Medicina nel ruolo di Pietro e da Leonardo Sacconi in quello di Mattia. La parte cantata: L’esecuzione dei brani sarà affidata alle voci dei soprani Angelica Marciano e Matilde Elia, dei contralti Gianluca Pisa e Nabila Trindade, e dei tenori Andrea Nanfria e Alessandro Pisa.

L’esecuzione dei brani sarà affidata alle voci dei soprani Angelica Marciano e Matilde Elia, dei contralti Gianluca Pisa e Nabila Trindade, e dei tenori Andrea Nanfria e Alessandro Pisa. La sezione strumentale: L’ensemble musicale sarà composto da Michela Frangiamore (arpa), Alessio Calabrese (arciliuto), Lucia Caballero (flauto) e Jacopo Mattavelli (organo).

L’ensemble musicale sarà composto da Michela Frangiamore (arpa), Alessio Calabrese (arciliuto), Lucia Caballero (flauto) e Jacopo Mattavelli (organo). Recitazione e narrazione: La narrazione della vicenda sarà guidata dalla voce di Silvia Benzi, mentre le figure degli apostoli e dei discepoli saranno interpretate dagli attori della compagnia Teatro Insieme Onlus.

Come spiegato dagli stessi organizzatori, l’evento nasce «per ricordare che la Pentecoste non è solo un evento del passato, ma una chiamata viva alla comunione, al servizio e all’amore verso il prossimo».

Fare rete per sostenere le fasce più deboli

L’ingresso allo spettacolo sarà a offerta libera e l’intero ricavato della serata verrà devoluto alla Caritas Diocesana per finanziare i quotidiani progetti di assistenza.

Un gesto concreto che ha subito incontrato la profonda gratitudine di Giampaolo Mortara, direttore della Caritas alessandrina: «Non possiamo che ringraziare davvero di cuore l’associazione Comunarte, promotrice di questa importante iniziativa. Tutto ciò che ci verrà donato per l’evento di sabato 13 sarà utilizzato per rendere ancora più efficace e mirato il quotidiano servizio di sostegno alle fasce più deboli della comunità. Progetti simili sono la riprova di quanto sia importante fare rete sul territorio in tema di solidarietà».