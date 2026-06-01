La Commissione Lavori Pubblici ha fatto il punto sugli importanti investimenti varati dall’Amministrazione comunale. Al centro dell’ambizioso piano spicca la rinascita dell’edificio storico, pronto a trasformarsi in un centro nevralgico per l’accoglienza. Cantieri aperti anche per lo sport, il sociale e il rinnovato comando della Polizia Locale.

La Commissione Lavori Pubblici dello scorso 28 maggio, presieduta dal Consigliere Pierpaolo Pareti, ha rappresentato l’occasione ideale per fare il punto sulle opere in corso ed in programma da parte del Comune di Tortona, che conferma il suo profondo impegno per la cura e la valorizzazione del territorio. L’incontro si è svolto alla presenza dell’Assessore Luigi Bonetti e del dirigente del settore, l’ingegner Laura Lucotti.

La rinascita delle ex Carceri Napoleoniche

Tra i progetti più rilevanti spicca senza dubbio il recupero delle ex Carceri Napoleoniche, immobile destinato a diventare un nuovo centro vitale per la promozione territoriale nell’ambito della Strategia Urbana d’Area dei Comuni Alessandrini.

L’intervento vanta un valore complessivo di 1,86 milioni di euro ed è finanziato per oltre 1,67 milioni con fondi Fesr della Regione Piemonte e per circa 186 mila euro con risorse dirette comunali. L’edificio storico, articolato su tre ali e su oltre mille metri quadrati di superficie netta, sarà trasformato in un modernissimo polo multifunzionale dedicato alla promozione turistica, all’accoglienza e alle attività socioculturali.

Al piano terra troveranno spazio attività legate all’eccellenza dell’enogastronomia locale (come ristorante, enoteca o scuola di cucina), oltre ad ambienti dedicati alle associazioni giovanili e di tutela del territorio. I piani superiori, invece, ospiteranno uffici, aree coworking e comodi spazi ricettivi extra alberghieri in grado di offrire complessivamente 24 posti letto. L’iter procede spedito: sono già stati affidati i rilievi tecnici dell’immobile e la progettazione esecutiva, che dovrà essere completata entro il 18 settembre prossimo.

I lavori alla Palestra “Coppi” e al Comando di Polizia Municipale

Nell’ambito della costante riqualificazione degli impianti sportivi comunali, la Commissione ha approvato il progetto esecutivo per il totale rifacimento dell’illuminazione della palestra “Coppi”. L’intervento, del valore di 50 mila euro (finanziati tramite opere compensative legate agli impianti fotovoltaici), prevede la sostituzione completa dei vecchi corpi illuminanti con moderna ed efficiente tecnologia a led e sarà realizzato durante i mesi estivi.

Avanza con successo anche il progetto di rigenerazione e ampliamento della sede del comando di Polizia Locale, guidato dal Comandante Orazio Massimiliano Di Stefano. Dopo i necessari sondaggi archeologici richiesti dalla Soprintendenza — che si sono conclusi con esito favorevole — è attualmente in corso l’affidamento degli scavi preliminari sotto stretto controllo archeologico, previsti per la prima metà di giugno. Il progetto, fondamentale per garantire un servizio sempre più efficiente alla cittadinanza, comprende la costruzione di un nuovo edificio su due piani destinato a spogliatoi e uffici, che sarà collegato alla struttura esistente tramite un nuovo vano scala, affiancato dalla completa riqualificazione degli impianti e degli interni della palazzina attuale.

Interventi per il sociale: Canile e Riss Cora Kennedy

Tra gli interventi di manutenzione straordinaria illustrati, figurano anche i lavori al canile comunale, un’opera di grande sensibilità finanziata inizialmente dal Comune di Tortona con 80 mila euro di fondi propri e successivamente incrementata a 95 mila euro a causa di alcune criticità tecniche emerse in corso d’opera. L’intervento, volto a migliorare il benessere degli animali e degli operatori, riguarda i balconi, la scala della palazzina uffici, i box per i cani e le recinzioni esterne. I lavori, avviati il 13 aprile scorso, risultano completati per circa il 50%.

Sono invece in dirittura d’arrivo, in fase di ultimazione, gli interventi straordinari alla Riss Cora Kennedy, sostenuti dall’Amministrazione con 80 mila euro di fondi comunali. Dopo la realizzazione del nuovo impianto antincendio avvenuta nel 2025, le maestranze hanno eseguito accurati lavori di ripristino degli intonaci, l’impermeabilizzazione della copertura e la necessaria manutenzione delle strutture metalliche esterne. Per completare il quadro, resta ora da programmare un ulteriore intervento sulla colonna di adduzione dell’acqua potabile.