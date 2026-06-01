Un massiccio intervento di riqualificazione si prepara a cambiare il volto del nostro territorio. Grazie ai fondi del Gal Giarolo Leader, ammontanti a oltre 383 mila e 500 euro, ben nove progetti di restauro e valorizzazione storico-architettonica prenderanno vita, con una fortissima e prioritaria concentrazione nei borghi delle Valli Tortonesi. In arrivo, inoltre, un’ulteriore tranche da 164 mila euro dalla Regione.

Il patrimonio storico, artistico e architettonico locale è pronto a rifarsi il trucco. Un’iniezione di liquidità fondamentale per i nostri borghi è stata varata grazie al provvidenziale bando del Gal Giarolo Leader, che ha stanziato un contributo complessivo di poco più di 383.500 euro. La fetta principale di questa importante torta di finanziamenti è destinata proprio a impreziosire e salvaguardare le bellezze delle Valli Tortonesi, confermando la centralità del nostro territorio nelle politiche di rilancio turistico e culturale.

I tesori delle Valli Tortonesi: ecco gli interventi finanziati

A fare la parte del leone è San Sebastiano Curone, che si aggiudica un doppio, fondamentale contributo. L’associazione Archivio Piero Leddi beneficerà di 39.000 euro per riqualificare la propria sede all’interno della storica Casa del Principe Doria, un intervento che comprenderà anche la sistemazione del cortile antistante con la posa di una copia del busto realizzato da Floriano Bodini. Contemporaneamente, poco più di 44.000 euro permetteranno al Comune sansebastianese di recuperare Palazzo Mazza Galanti, procedendo all’atteso restauro della facciata che domina piazza Roma.

Grandi novità anche per Garbagna, dove un corposo tesoretto di 45.000 euro cambierà il volto del cuore cittadino: i fondi serviranno alla riqualificazione di piazza Principe Doria, comprendendo il completamento della pavimentazione, il recupero dell’area prospiciente Palazzo Doria e la ristrutturazione della fontana centrale. Cifra identica (45.000 euro) per Pozzol Groppo, dove i fondi saranno destinati alla località Biagasco per un intervento dal profondo valore civico e morale: il recupero del sacrario dei partigiani e dell’area verde adiacente.

Non è da meno Volpedo, patria del Quarto Stato. Un importo che supera i 44.000 euro finanzierà gli interventi allo storico mercato coperto di piazza Perino, con il completo rifacimento degli intonaci e la tinteggiatura delle parti esterne. A Viguzzolo, il Gal porterà in dote più di 40.500 euro per illuminare e valorizzare al meglio un gioiello architettonico come la Pieve di Santa Maria. Infine, a Carezzano Superiore, la parrocchia di S. Eusebio potrà contare su 40.000 euro per il fondamentale restauro della copertura dell’edificio sacro.

Gli interventi nel resto della Provincia

Oltre ai sette progetti concentrati nel Tortonese, la graduatoria del Gal ha premiato due importanti iniziative nel resto del territorio alessandrino. A Rocchetta Ligure verranno impiegati quasi 45.000 euro per la conservazione e la valorizzazione del suggestivo Palazzo Spinola, mentre a Capriata d’Orba i 40.000 euro destinati alla parrocchia di San Pietro permetteranno la riqualificazione della facciata dell’Oratorio di San Giovanni.

In arrivo altri fondi: la variante regionale premia ancora il Tortonese

Ma le buone notizie non finiscono qui. Accanto a questi primi nove cantieri, altri sei interventi sono pronti a partire non appena si concluderà l’iter di approvazione da parte della Regione Piemonte. Il Gal Giarolo Leader ha infatti proposto una variante al proprio piano finanziario per ampliare il bacino dei beneficiari.

Questa variante sblocca risorse aggiuntive per oltre 164.000 euro (già materialmente assegnate al Gal dalla Regione). Tra i sei nuovi progetti in rampa di lancio, il Tortonese torna protagonista assoluto con due importanti interventi: a Casalnoceto si procederà alla riqualificazione della piazza pubblica nella borgata “Cascina Cà de Maestri”, mentre a San Sebastiano Curone (al suo terzo cantiere) verrà recuperata la facciata dell’Oratorio della Trinità.

Gli altri quattro interventi in attesa del via libera definitivo riguarderanno: il rifacimento delle vie interne della Borgata di Dova Superiore a Cabella Ligure; il recupero di un edificio nel centro di Grondona; il recupero della chiesetta di San Defendente e della corte esterna de “Il Circolino” a Tassarolo; e infine il risanamento conservativo della Guardia a Gavi.