Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: entro il prossimo 14 settembre, data di avvio dell’anno scolastico, la nuova scuola primaria “Salvo D’Acquisto” nel quartiere San Bernardino sarà pienamente operativa. Un traguardo straordinario per la città di Tortona, frutto di un lungo e meticoloso percorso di rigenerazione urbana che ha trasformato radicalmente il volto di viale Kennedy.

Dopo anni di attesa, cantieri complessi e un importante lavoro di pianificazione, l’obiettivo è ormai a portata di mano: gli studenti tortonesi inizieranno il nuovo anno scolastico in un edificio all’avanguardia, sicuro e moderno. Il Comune, con una nota ufficiale, ha confermato che l’Amministrazione sta lavorando alacremente per garantire la completa operatività della nuova primaria “Salvo D’Acquisto” entro il 14 settembre 2026.

Un cantiere simbolo della rinascita cittadina

La consegna della nuova struttura rappresenta l’atto conclusivo di un lungo iter che ha segnato la storia recente dell’edilizia scolastica locale. Il percorso era iniziato con la demolizione della vecchia e obsoleta scuola in viale Kennedy, avvenuta nel marzo 2023, a cui è seguita la preparazione dell’area e il successivo avvio dei lavori di costruzione. Nel corso del 2025, il progetto ha preso forma, svelando una struttura moderna che è stata già oggetto di visite e sopralluoghi da parte della commissione competente, riscuotendo grande interesse per la qualità architettonica e funzionale.

Trasloco al via: giugno mese cruciale

Per centrare l’obiettivo di settembre, le attività entreranno nel vivo già in questo mese di giugno. Il programma prevede l’avvio delle operazioni di pulizia e del delicato trasloco, che proseguirà per tutta la stagione estiva. Parallelamente, si procederà al trasferimento delle dotazioni informatiche e all’allestimento dei nuovi spazi didattici, affinché tutto sia pronto per accogliere gli alunni al rientro dalle vacanze.

Ambienti innovativi grazie al sostegno della Fondazione

Non sarà solo un edificio nuovo, ma un ecosistema educativo pensato per il futuro. L’Amministrazione ha infatti approvato un progetto dal valore di quasi 84 mila euro destinato all’acquisto di arredi scolastici di ultima generazione. Questa operazione è stata resa possibile grazie al prezioso supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che ancora una volta ha confermato la propria vicinanza alle esigenze della nostra comunità.

L’obiettivo di questo investimento è la creazione di ambienti innovativi e flessibili, che superano il concetto tradizionale di aula per offrire aree comuni dedicate alla lettura, all’incontro e ai laboratori didattici. Con questa moderna infrastruttura, Tortona compie un salto di qualità decisivo, offrendo alle nuove generazioni uno spazio sicuro e stimolante per il loro percorso di crescita formativa.