C’è una forte impronta tortonese nei nuovi assetti della Lega Giovani in provincia di Alessandria. In occasione della riunione congiunta del direttivo regionale e provinciale, tenutasi sabato 13 giugno alla Festa della Lega di Fubine Monferrato sotto la guida del coordinatore regionale Matteo Gagliasso, è stata ufficializzata l’importante promozione di Anna Sgheiz, figura di spicco della politica di Tortona, che entra ufficialmente a far parte del coordinamento provinciale con la carica di vice coordinatrice provinciale.
Il profilo di Anna Sgheiz: l’esperienza a Tortona e lo storicismo nel movimento
La scelta di puntare sulla tortonese Anna Sgheiz risiede in un profilo personale e istituzionale di assoluto rilievo, considerato un unicum per la sua generazione:
- L’impegno per Tortona: Anna riveste attualmente il delicato ruolo di assessore al Comune di Tortona, dopo aver già portato a termine un intero mandato in qualità di consigliera comunale della città.
- L’esperienza in Provincia: Al suo percorso tortonese si aggiunge il mandato già esercitato come consigliere provinciale al fianco del Presidente Bussalino.
- Le radici calcate sul campo: Prima ancora di diventare amministratrice pubblica a Tortona, Anna Sgheiz è cresciuta politicamente fin dagli esordi all’interno della Lega Giovani, fattore che le permette di conoscere il movimento dalle radici e di condividerne appieno i valori costitutivi.
L’elogio del coordinatore provinciale di Alessandria, Lorenzo Iacovoni, nei confronti dell’esponente di Tortona è stato netto e carico di stima:
“Anna è uno degli elementi più promettenti che la Lega abbia in provincia di Alessandria. Unisce l’entusiasmo di chi crede davvero in quello che fa con una maturità politica rara. Averla al mio fianco nel coordinamento provinciale è per me motivo di grande orgoglio, e sono convinto che darà un contributo determinante al lavoro che ci aspetta.”
Gli altri movimenti: Alessandria e Fubine Monferrato
Oltre alla centralità della nomina di Anna Sgheiz, la riunione provinciale ha deliberato altri importanti passaggi organizzativi:
- Edoardo Morando assume la carica di coordinatore cittadino della Lega Giovani di Alessandria. Attuale presidente della Consulta Comunale dei Giovani, Morando riceve il testimone da Beatrice Cremon, la quale, dopo un percorso alla guida del gruppo cittadino, assume a sua volta il ruolo di vice coordinatrice provinciale, andando così ad affiancare proprio la tortonese Sgheiz nel direttivo di supporto a Iacovoni.
- Un riconoscimento speciale in apertura dei lavori è andato alla ventiduenne Martina Bianchi, laureata in Economia e recentemente eletta all’unanimità segretario della sezione della Lega di Fubine Monferrato.
I nuovi ingressi e lo slancio impresso ai giovani amministratori come Anna Sgheiz assumono un significato strategico per il movimento in vista delle sfide future, con il coordinatore Iacovoni che ha ricordato il traguardo fissato a un anno da oggi per le elezioni comunali di Alessandria.