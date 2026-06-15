C’è una forte impronta tortonese nei nuovi assetti della Lega Giovani in provincia di Alessandria. In occasione della riunione congiunta del direttivo regionale e provinciale, tenutasi sabato 13 giugno alla Festa della Lega di Fubine Monferrato sotto la guida del coordinatore regionale Matteo Gagliasso, è stata ufficializzata l’importante promozione di Anna Sgheiz, figura di spicco della politica di Tortona, che entra ufficialmente a far parte del coordinamento provinciale con la carica di vice coordinatrice provinciale.

La scelta di puntare sulla tortonese Anna Sgheiz risiede in un profilo personale e istituzionale di assoluto rilievo, considerato un unicum per la sua generazione:

L’elogio del coordinatore provinciale di Alessandria, Lorenzo Iacovoni, nei confronti dell’esponente di Tortona è stato netto e carico di stima:

“Anna è uno degli elementi più promettenti che la Lega abbia in provincia di Alessandria. Unisce l’entusiasmo di chi crede davvero in quello che fa con una maturità politica rara. Averla al mio fianco nel coordinamento provinciale è per me motivo di grande orgoglio, e sono convinto che darà un contributo determinante al lavoro che ci aspetta.”