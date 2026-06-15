Con l’approssimarsi della stagione estiva e delle partenze per le vacanze, il fenomeno dell’abbandono degli animali subisce purtroppo un forte incremento. Per contrastare questa pratica e prevenire il randagismo, l’Assessorato alla Tutela degli Animali del Comune di Alessandria, in stretta collaborazione con l’Associazione Tutela Animali (A.T.A.), ha deciso di rinnovare la propria campagna informativa e di sensibilizzazione.

L’iniziativa vuole ricordare che gli animali domestici sono a tutti gli effetti membri della famiglia. L’invito rivolto ai cittadini è quello di pianificare le ferie optando per strutture ricettive pet-friendly o rivolgendosi a professionisti del settore.

Manifesti in città e il nodo dei gattini neonati

La campagna si svilupperà concretamente attraverso l’affissione di manifesti nei punti chiave di Alessandria, studiati per toccare la sensibilità dei proprietari di animali.

L’Assessora alla Tutela Animale, Roberta Cazzulo, ha tracciato un quadro della situazione locale mettendo in luce un problema specifico:

“Se da un lato ci rincuora la grande sensibilità delle alessandrine e degli alessandrini e il lavoro prezioso delle Associazioni del territorio, dall’altro preoccupa la forte crescita degli abbandoni di gattini neonati, che mette in seria difficoltà i volontari.”

I servizi attivi: cure per le famiglie in difficoltà e sterilizzazioni

L’azione del Comune e dei volontari non si limita alla sensibilizzazione teorica, ma si traduce in supporti pratici per la cittadinanza attivi tutto l’anno:

Ambulatorio Veterinario sociale: Situato presso il Giardino Botanico “Dina Bellotti” e gestito insieme all’A.T.A., offre prestazioni e cure di base per gli animali di famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà economica.

Situato presso il Giardino Botanico “Dina Bellotti” e gestito insieme all’A.T.A., offre prestazioni e cure di base per gli animali di famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà economica. Contrasto al randagismo: L’amministrazione comunale lancia un forte appello a favore della sterilizzazione, considerata l’unico rimedio davvero efficace contro la proliferazione incontrollata. Il Comune interviene direttamente sulla gestione delle colonie feline e supporta i privati cittadini nelle relative procedure.

Contatti utili

Per effettuare segnalazioni relative ad abbandoni o randagismo, per richiedere aiuto o per accedere ai servizi dell’ambulatorio sociale, è possibile rivolgersi all’Ufficio Tutela Animali tramite i seguenti recapiti istituzionali:

Telefono: 0131-515249

0131-515249 E-mail: welfare.animale@comune.alessandria.it